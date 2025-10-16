Київ не буде купатися у світлі. Як розподіляють електроенергію під обстрілами в Україні
Київ не матиме пріоритетності, вважає експерт та нагадує — ситуація в енергосистемі не найкраща
Після атаки в ніч на 10 жовтня Київ занурився в пітьму. 16 жовтня внаслідок чергових російських обстрілів в столиці знову введені екстрені відключення. Проте ситуації, що Київ буде зі світлом, тоді як інші області без — не буде.
Що потрібно знати
- Ситуація, коли столиця залишиться зі світлом, а інші області ні, виключена — енергетики балансують потужності між регіонами
- Відключення без графіка зумовлені пошкодженнями енергосистеми та різким зростанням споживання електроенергії через зміну погоди
- Споживачів відключають по черзі для збереження цілісності системи та можливості відновлення обладнання
В цьому впевнений директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. В інтерв'ю "Телеграфу" він наголосив, що Укренерго збалансовує наявні потужності генерації між регіонами.
Будуть балансувати наявну потужність, постачаючи Київ і інші регіони, відповідно наявним технічним можливостями і принципу справедливого розподілу електроенергії, який, між іншими, регулюється відповідними документами.
Відключення без графіка, які наразі діють в Києві та низці інших частин України, зумовлені великими пошкодженнями енергосистеми, наголошує експерт. В останні дні відбулось різке, непрогнозоване зростання електроспоживання через зміну погоди. Енергетики наразі працюють над тим, щоб додати генерації. Харченко акцентує: генерації не вистачає, тож споживачів з різних регіонів відключають по черзі з ціллю збалансувати систему.
"Через певні причини необхідно відключити частину споживачів для того, щоб перше — зберегти цілісність системи, друге — мати можливість відновлювати обладнання, бо є ситуації, коли неможливо відновлювати обладнання чи заживлювати певних споживачів без відключення інших", — каже Харченко в коментарі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні в Україні майже в усіх областях запроваджували графіки аварійних відключень. Вони діяли навіть в тих областях, де не було останніми днями ударів по енергосистемі — цього вимагало балансування системи.