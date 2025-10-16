Рус

Київ не буде купатися у світлі. Як розподіляють електроенергію під обстрілами в Україні

Галина Михайлова ,
Читать на русском
Новина оновлена 16 жовтня 2025, 13:07
Київ не матиме пріоритетності, вважає експерт та нагадує — ситуація в енергосистемі не найкраща

Після атаки в ніч на 10 жовтня Київ занурився в пітьму. 16 жовтня внаслідок чергових російських обстрілів в столиці знову введені екстрені відключення. Проте ситуації, що Київ буде зі світлом, тоді як інші області без — не буде.

Що потрібно знати

  • Ситуація, коли столиця залишиться зі світлом, а інші області ні, виключена — енергетики балансують потужності між регіонами
  • Відключення без графіка зумовлені пошкодженнями енергосистеми та різким зростанням споживання електроенергії через зміну погоди
  • Споживачів відключають по черзі для збереження цілісності системи та можливості відновлення обладнання

В цьому впевнений директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. В інтерв'ю "Телеграфу" він наголосив, що Укренерго збалансовує наявні потужності генерації між регіонами.

Будуть балансувати наявну потужність, постачаючи Київ і інші регіони, відповідно наявним технічним можливостями і принципу справедливого розподілу електроенергії, який, між іншими, регулюється відповідними документами.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики

Відключення без графіка, які наразі діють в Києві та низці інших частин України, зумовлені великими пошкодженнями енергосистеми, наголошує експерт. В останні дні відбулось різке, непрогнозоване зростання електроспоживання через зміну погоди. Енергетики наразі працюють над тим, щоб додати генерації. Харченко акцентує: генерації не вистачає, тож споживачів з різних регіонів відключають по черзі з ціллю збалансувати систему.

"Через певні причини необхідно відключити частину споживачів для того, щоб перше — зберегти цілісність системи, друге — мати можливість відновлювати обладнання, бо є ситуації, коли неможливо відновлювати обладнання чи заживлювати певних споживачів без відключення інших", — каже Харченко в коментарі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні в Україні майже в усіх областях запроваджували графіки аварійних відключень. Вони діяли навіть в тих областях, де не було останніми днями ударів по енергосистемі — цього вимагало балансування системи.

