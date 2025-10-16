Київ не буде купатися у світлі. Як розподіляють електроенергію під обстрілами в Україні

Київ не матиме пріоритетності, вважає експерт та нагадує — ситуація в енергосистемі не найкраща

Після атаки в ніч на 10 жовтня Київ занурився в пітьму. 16 жовтня внаслідок чергових російських обстрілів в столиці знову введені екстрені відключення. Проте ситуації, що Київ буде зі світлом, тоді як інші області без — не буде.

Що потрібно знати

Ситуація, коли столиця залишиться зі світлом, а інші області ні, виключена — енергетики балансують потужності між регіонами

Відключення без графіка зумовлені пошкодженнями енергосистеми та різким зростанням споживання електроенергії через зміну погоди

Споживачів відключають по черзі для збереження цілісності системи та можливості відновлення обладнання

В цьому впевнений директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. В інтерв'ю "Телеграфу" він наголосив, що Укренерго збалансовує наявні потужності генерації між регіонами.

Будуть балансувати наявну потужність, постачаючи Київ і інші регіони, відповідно наявним технічним можливостями і принципу справедливого розподілу електроенергії, який, між іншими, регулюється відповідними документами. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики

Відключення без графіка, які наразі діють в Києві та низці інших частин України, зумовлені великими пошкодженнями енергосистеми, наголошує експерт. В останні дні відбулось різке, непрогнозоване зростання електроспоживання через зміну погоди. Енергетики наразі працюють над тим, щоб додати генерації. Харченко акцентує: генерації не вистачає, тож споживачів з різних регіонів відключають по черзі з ціллю збалансувати систему.

"Через певні причини необхідно відключити частину споживачів для того, щоб перше — зберегти цілісність системи, друге — мати можливість відновлювати обладнання, бо є ситуації, коли неможливо відновлювати обладнання чи заживлювати певних споживачів без відключення інших", — каже Харченко в коментарі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні в Україні майже в усіх областях запроваджували графіки аварійних відключень. Вони діяли навіть в тих областях, де не було останніми днями ударів по енергосистемі — цього вимагало балансування системи.