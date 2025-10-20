Російські КАБи вже долітають до Полтави? Що відомо про останній обстріл (карта)

Авіабомбу росіяни скерували з Харківщини

Російська армія вперше за початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Полтавщині КАБом. Бомба не долетіла до обласного центру, але подолала понад 100 км.

Що треба знати:

Росія запускає по Україні модернізовані КАБи, які долають відстань понад 100 км

Кремль наростив за останній тиждень кількість атак керованими авіабомбами

Раніше КАБи долітали до Дніпра, Лозової на Харківщині

Як повідомляють монітори, КАБ вперше долетів до Полтавської області. Авіабомбу росіяни скерували з Харківщини на Полтавщину. До обласного центру снаряд не долетів 20 км, впав в області. Відстань від Полтави до фронту на Харківщині становить щонайменше 150 км.

Відстань від Полтави до лінії фронту

Однак КАБ подолав відстань понад 100 км, що свідчить про запуск модернізованих бомб. Лише два дні назад, 18 жовтня, російська авіабомба вдарила по Лозовій у Харківській області. Реактивний КАБ пролетів близько 130 кілометрів.

Додамо, що КАБ — це керована авіаційна бомба, високоточний боєприпас, який відрізняється від звичайних бомб наявністю системи наведення та аеродинамічних поверхонь, що дозволяє йому з високою точністю вражати цілі.

КАБ, характеристика

Лише за останній тиждень Росія наростила на 40% частоту ударів по Україні КАБами. Сюди входять й реактивні бомби, які запускають з лінії фронту тактичною авіацією.

Частота атак КАБами

Реактивні КАБи атакують Україну

9 жовтня: удар по Дніпру. Ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у бік міста летить КАБ. Ймовірніше це був "Гром-Е1".

удар по Дніпру. Ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у бік міста летить КАБ. Ймовірніше це був "Гром-Е1". 16 жовтня: удар по Миколаєву. Приблизно о 12 годині дня у місті під час повітряної тривоги пролунав вибух. Відомо, що ворог запускав у напрямку міста далекобійну керовану авіабомбу (КАБ).

удар по Миколаєву. Приблизно о 12 годині дня у місті під час повітряної тривоги пролунав вибух. Відомо, що ворог запускав у напрямку міста далекобійну керовану авіабомбу (КАБ). 18 жовтня: удар по Лозовій. Реактивна авіабомба пролетіла близько 130 кілометрів. Відомо про шістьох постраждалих. Вибухом пошкоджено 12 приватних будинків.

удар по Лозовій. Реактивна авіабомба пролетіла близько 130 кілометрів. Відомо про шістьох постраждалих. Вибухом пошкоджено 12 приватних будинків. 20 жовтня: удар по Полтавщині. КАБ близько 12:00 летів на Полтаву, але впав за 20 км від міста.

