Пролетів на швидкості 500 км/год. По Миколаєву міг ударити далекобійний КАБ (карта)

Моніторинги кажуть, що бомба могла впасти неподалік міста

У четвер, 16 жовтня, приблизно о 12 годині дня в Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Відомо, що ворог запускав у напрямку міста далекобійну керовану авіабомбу (КАБ).

Що потрібно знати:

У бік Миколаєва летів КАБ, потім пролунав вибух

Ціль пролетіла понад 120 км зі швидкістю 500 км/год

Над містом підіймається стовп диму після вибуху

Інформація про це з’явилась у моніторингових Telegram-каналах. За кілька хвилин до вибуху було попередження про запуск ворогом керованої авіабомби.

Водночас повідомляється, що КАБ упав неподалік Миколаєва.

Миколаїв на карті

У соціальних мережах повідомляють, що над містом здіймається дим після вибуху.

Дим у Миколаєві після вибуху. Фото: Новини Миколаїв

Ще один моніторинг зазначає, що мета, яка летіла на Миколаїв, — ймовірно, перероблений КАБ чи Грім-Е1. Він пролетів понад 120 км на швидкості 500 км/год.

У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря.

"Засіб повітряного нападу було направлено у бік міста Миколаєва. Місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про КАБи

Керовані авіаційні бомби – це боєприпаси, що мають аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучення в ціль. Ця зброя вважається високоточною завдяки використанню модуля управління та корекції (УМПК) – це фактично накладні крила для бомби, за допомогою яких збільшується її дальність. За точність відповідає GPS-навігація.

Що відомо про російські КАБи. Фото: NV

У Росії також є особливий вид КАБу — Грім-Е1. Цей боєприпас може вражати цілі на відстані до 120 км з висоти 12 км. Сама бомба має свій твердопаливний прискорювач. Використання Грім-Е1 потенційно дозволить окупантам бити КАБами по Одещині, Полтавщині та Кіровоградській області.

Макет Грім-Е1. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія обстріляла Харків у неділю, 12 жовтня. Ворог вдарив КАБами у Немишлянському та Слобідському районах міста, є постраждалі.