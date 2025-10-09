Росіяни атакували Дніпро КАБом? Що відомо про обстріл міста

Начальник ОВА Сергій Лисак підтвердив лише факт обстрілу Дніпра, не зазначаючи подробиць про тип зброї

У вечір четверга, 9 жовтня, у Дніпро було чутно вибух. Тривогу у місті оголосили завчасно, а згодом Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у бік міста летить КАБ.

Про загрозу вони повідомили у Telegram. Моніторингові канали після вибуху почали писати, що прилетіти міг саме КАБ, а точніше гібрид ракети та бомби.

Водночас зʼявилась інформація, що може йтись саме "Гром-Е1". Якщо інформація про атаку цією ракетою підтвердиться, то це буде вже друге застосування АЗУ по Дніпру.

"Увечері гучно було у Дніпрі. Всі деталі з'ясовуємо", — начальник ОВА Сергій Лисак підтвердив обстріл міста.

Після вибуху у небі було видно задимлення.

Що відомо про Гром-Е1

Крилата бомба-ракета "Гром-Е1" (виріб 9-А-7759) має уламково-фугасну модульну бойову частину (МБЧ) типу 9-Ж1-7759, масою 315 кг з контактним підривачем. На відміну від звичайних КАБів, "Гром-1" оснащена двигуном, що дозволяє збільшити дальність польоту до 100-150 кілометрів. За своєю конструкцією вона є гібридом керованої авіабомби та ракети повітря-повітря Х-38, від якої й отримала двигун. Ракета-бомба може знижуватись на ціль під великим кутом.

За ефективністю у 1,8 раза перевершує авіаційну бомбу вільного падіння ФАБ-250-270.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на четвер, 9 жовтня, Росія атакувала Одесу та область. Вибухи лунали у передмісті та Чорноморську.