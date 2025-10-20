Российские КАБы уже долетают до Полтавы? Что известно о последнем обстреле (карта)

Авиабомбу россияне направили из Харьковщины

Российская армия впервые за начало полномасштабного вторжения нанесла удар по Полтавщине КАБом. Бомба не долетела до областного центра, но преодолела более 100 км.

Что нужно знать:

Россия запускает по Украине модернизированные КАБы, преодолевающие расстояние более 100 км

Кремль нарастил за последнюю неделю количество атак управляемыми авиабомбами

Ранее КАБы долетали до Днепра, Лозовой в Харьковской области.

Как сообщают мониторы, КАБ впервые долетел в Полтавскую область. Авиабомбу россияне направили из Харьковщины на Полтавщину. В областной центр снаряд не долетел 20 км, упал в области. Расстояние от Полтавы до фронта в Харьковской области составляет не менее 150 км.

Расстояние от Полтавы до линии фронта

Однако КАБ преодолел расстояние более 100 км, что свидетельствует о запуске модернизированных бомб. Только два дня назад, 18 октября, российская авиабомба ударила по Лозовой в Харьковской области. Реактивный КАБ пролетел около 130 км.

Добавим, что КАБ – это управляемая авиационная бомба, высокоточный боеприпас, отличающийся от обычных бомб наличием системы наведения и аэродинамических поверхностей, что позволяет ему с высокой точностью поражать цели.

КАБ, характеристика

Только за последнюю неделю Россия нарастила на 40% частоту ударов по Украине КАБами. Сюда входят и реактивные бомбы, запускаемые с линии фронта тактической авиацией.

Частота атак КАБами

Реактивные КАБы атакуют Украину

9 октября: удар по Днепру. Вечером в Днепре раздались взрывы. Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в сторону города летел КАБ. Вероятнее всего это был "Гром-Е1".

удар по Днепру. Вечером в Днепре раздались взрывы. Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в сторону города летел КАБ. Вероятнее всего это был "Гром-Е1". 16 октября: удар по Николаеву. Приблизительно в 12 часов дня в городе во время воздушной тревоги раздался взрыв. Известно, что враг запускал в направлении города дальнобойную управляемую авиабомбу (КАБ).

удар по Николаеву. Приблизительно в 12 часов дня в городе во время воздушной тревоги раздался взрыв. Известно, что враг запускал в направлении города дальнобойную управляемую авиабомбу (КАБ). 18 октября: удар по Лозовой. Реактивная авиабомба пролетела около 130 км. Известно о шести пострадавших. Взрывом повреждены 12 частных домов.

удар по Лозовой. Реактивная авиабомба пролетела около 130 км. Известно о шести пострадавших. Взрывом повреждены 12 частных домов. 20 октября: удар по Полтавщине. КАБ около 12:00 летел на Полтаву, но упал в 20 км от города.

