Цены в McDonald's продолжают расти. Что подорожало больше всего с весны (инфографика)

Некоторые жить не могут без их гамбургеров, картошки и мороженого

Сеть заведений быстрого питания McDonald’s довольно популярна в Украине — их блюда любят не только дети, но и многие взрослые. За последние месяцы цены в Маке несколько выросли.

Что нужно знать:

За пять месяцев цены в Маке выросли, но не существенно

Меньше всего подорожала маленькая картошка фри

Рекордсменом по росту стоимости стала большая картошка фри

"Телеграф" сравнил цены в МакДональдсе в мае и октябре 2025 года. Интересно, что картофель одновременно и лидер роста стоимости и блюдо, цена на которое выросла меньше всего (в зависимости от размера порции).

Чизбургер в мае стоил 67 гривен, а сейчас 69. Цена на гамбургер с 58 гривен поднялась до 60. За Биг Мак в мае нужно было отдать 129 гривен, тогда как в октябре за него просят уже 135 гривен. Дабл Чизбургер весной стоил 110 гривен, теперь его можно купить за 115. Чикен Макнагетс (6 шт) в мае продавали за 92 гривны, теперь он стоит на три гривни больше.

Чикен Макнагетс

Биг Тейсти Сингл со 175 гривен в мае подорожал до 182 гривен. Мак Чикен стоил 112 гривен, теперь стоимость выросла до 115. Большой картофель Фри подорожал больше всего (на 13 гривен) — с 69 до 82. Маленькая картошка фри в мае была 49 грн и выросла в цене всего на одну гривну. Средняя стоила 50 грн, а теперь – 59.

Сравнение цен в McDonald’s в мае и октябре 2025

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел первый в мире McDonald’s. Тогда бургеры стоили 15 центов. По нынешнему курсу это чуть больше 6 гривен.