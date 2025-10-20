Нові "герої" паркування? На львівському евакуаторі помітили неочікуване авто (відео)

У Львові евакуатор перевозив поліцейське авто, що стало причиною жартів

У Львові поліція скористалася допомогою евакуатора. Спецтехніка забрала службовий автомобіль правоохоронців.

Містяни припускають, що автівку копів повезли за порушення правил паркування. Відповідне відео з'явилося у telegram-каналі "Реальний Львів".

На ньому евакуатор транспортує службовий автомобіль поліції.

"Щоб розкрити злочин, треба мислити як злочинець", — йдеться у підписі до відео.

Зауважимо, що викликати евакуатор можна не лише для порушника правил тимчасової зупинки. Насправді спектр використання цього спецтранспорту досить широкий: машина, обладнана краном-маніпулятором, транспортує автівки після ДТП, дозволяє переміщати техніку та вантажі за попутним маршрутом, а також у випадку, якщо машина зламалася.

Вартість послуг з евакуації авто залежить від багатьох чинників, зокрема марки автомобіля, її ваги та розмірів. Також додатково доведеться заплатити за виклик у нічний час, незручний під'їзд до транспортного засобу, яке потрібно перемістити тощо. Виїзд за межі міста оплачується окремо.

