Мумія у трамваї: у Львові пасажири натрапили на незвичайну знахідку (відео)

ШІ розкрив цікаві деталі про цю знахідку

В одному із львівських трамваїв пасажири натрапили на несподівану знахідку — муміфікований труп кота. Він лежав на підлозі прямо між сидіннями.

Відповідне відео опубліковано в українському паблику в Telegram. На кадрах видно, що від кота залишилися лише кістки та висохла шкіра.

Що цікаво, тіло тварини мало пролежати досить довгий час у трамваї, щоб перетворитися на мумію. Тобто залишитись непоміченим воно фактично не могло.

"Телеграф" вирішив дізнатися у штучного інтелекту, за яких умов могла статися муміфікація трупа кота у трамваї. ШІ відповів, що таке явище було б можливим, якби трамвай був покинутим і стояв у сухому місці, яке, до того ж добре провітрюється.

Час, необхідний для муміфікації, може становити від кількох тижнів до року, залежно від умов. Але є важливий нюанс — вентиляція і перепади температури всередині трамваю, що працює, дають несприятливі умови для муміфікації тіла кота. Для цього процесу потрібна постійна сухість.

Таким чином, ШІ вважає, що муміфікація в умовах працюючого трамвая практично неможлива, та й тіло не змогло залишатися стільки часу непоміченим. Однак поява цієї моторошної знахідки в громадському транспорті все ж таки залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець знайшов два загадкові "камінці", яким може бути сотня років.