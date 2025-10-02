В Україні є своя "Санта-Барбара": як у Львові з'явився торговий центр, про який хотіли зняти фільм

Який вигляд має легендарний торговий центр

Торговий центр "Зубра-центр" у мікрорайоні Сихів у Львові — місце незвичайне. Його фасад з арками нагадав мешканцям декорації культового серіалу "Санта-Барбара", який у 1990-ті збирав біля екранів мільйони глядачів. Офіційна назва швидко поступилася народній, і вже багато років цей центр знають саме як "Санта-Барбару".

Коли збудували "Санта-Барбару" і хто проєктував торговий центр

"Зубра-центр" збудували у 1994 році на проспекті Червоної Калини. Проєкт почали розробляти в середині 1980-х під керівництвом архітекторів Василя Каменщика, Анатолія Ващака та Євгенії Мінкової.

Будівля у стилі пізнього модернізму складається з трьох блоків:

Блок А — триповерховий корпус з підвалом для універсаму, аптеки, магазину промтоварів, їдальні та ательє.

Блок Б — одноповерхова будівля з підвалом під продовольчий магазин.

Блок В — двоповерхова частина з пральнею, майстернями та пунктом прийому вторсировини.

Місія Санта-Барбара у Каліфорнії

Фасад прикрашений аркадою з напівкруглих арок, а головний вхід виділений декоративними прорізами. Після будівництва отримав першу премію на конкурсі найкращих містобудівних та архітектурних розробок від Держбуду УРСР та Спілки архітекторів України.

План будівництва "Зубра-центру". Фото: lvivcenter.org

Сучасний стан

З часом початкова концепція центру трансформувалася. Сьогодні тут працює безліч магазинів, аптек, кафе, фото- та ремонтних майстерень. Навколо виросли МАФи та стихійна торгівля, а сам центр став важливою транспортною точкою району, оскільки тут проходить кінцева багатьох автобусних маршрутів та тролейбуса.

У 2014 році біля "Санта-Барбари" вирішили облаштувати "Сквер Гідності": висадили сакури, сливи, клени, встановили круглі лавочки, а плитку замінили на тактильну, щоб до скверу могли приходити також незрячі люди.

Сквер Гідності у Сихові біля "Санта-Барбари". Фото: Facebook.com/skverinsykhiv

У 2018 році архітекторка з Відня Анна Барб'єрі створила проєкт фільму-розповіді про зв'язок львівської "Санти-Барбари", Санта-Барбари в Каліфорнії та однойменного серіалу з 1990-х. Але фільм так і не вийшов у світ.

