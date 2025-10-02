В Україні є своя "Санта-Барбара": як у Львові з'явився торговий центр, про який хотіли зняти фільм
Який вигляд має легендарний торговий центр
Торговий центр "Зубра-центр" у мікрорайоні Сихів у Львові — місце незвичайне. Його фасад з арками нагадав мешканцям декорації культового серіалу "Санта-Барбара", який у 1990-ті збирав біля екранів мільйони глядачів. Офіційна назва швидко поступилася народній, і вже багато років цей центр знають саме як "Санта-Барбару".
Коли збудували "Санта-Барбару" і хто проєктував торговий центр
"Зубра-центр" збудували у 1994 році на проспекті Червоної Калини. Проєкт почали розробляти в середині 1980-х під керівництвом архітекторів Василя Каменщика, Анатолія Ващака та Євгенії Мінкової.
Будівля у стилі пізнього модернізму складається з трьох блоків:
Блок А — триповерховий корпус з підвалом для універсаму, аптеки, магазину промтоварів, їдальні та ательє.
Блок Б — одноповерхова будівля з підвалом під продовольчий магазин.
Блок В — двоповерхова частина з пральнею, майстернями та пунктом прийому вторсировини.
Фасад прикрашений аркадою з напівкруглих арок, а головний вхід виділений декоративними прорізами. Після будівництва отримав першу премію на конкурсі найкращих містобудівних та архітектурних розробок від Держбуду УРСР та Спілки архітекторів України.
Сучасний стан
З часом початкова концепція центру трансформувалася. Сьогодні тут працює безліч магазинів, аптек, кафе, фото- та ремонтних майстерень. Навколо виросли МАФи та стихійна торгівля, а сам центр став важливою транспортною точкою району, оскільки тут проходить кінцева багатьох автобусних маршрутів та тролейбуса.
У 2014 році біля "Санта-Барбари" вирішили облаштувати "Сквер Гідності": висадили сакури, сливи, клени, встановили круглі лавочки, а плитку замінили на тактильну, щоб до скверу могли приходити також незрячі люди.
У 2018 році архітекторка з Відня Анна Барб'єрі створила проєкт фільму-розповіді про зв'язок львівської "Санти-Барбари", Санта-Барбари в Каліфорнії та однойменного серіалу з 1990-х. Але фільм так і не вийшов у світ.
