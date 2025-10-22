Пам’ять про нього житиме в Успенському та Михайлівському соборах: помер відомий архітектор Василь Присяжнюк (фото)

Стало відомо про смерть видатного українського архітектора

Помер відомий український архітектор Василь Присяжнюк, зусиллями якого були відроджені з руїн Успенський та Михайлівський Золотоверхий собори. Чоловікові був 81 рік.

Трагічну новину повідомили на сторінці "Київгенплан" у Facebook. Там розповіли, що Василь Присяжнюк – визначна постать в українському містобудуванні. Саме його ідеї та напрацювання створили основу сучасного законодавства України у сфері містобудування.

Василь Присяжнюк – видатний український архітектор

Василь Федорович був не лише талановитим архітектором, а й мудрим наставником, справедливим керівником та патріотом свого міста. Людина енциклопедичних знань, рідкісної доброзичливості і такту. Своїми знаннями та досвідом часто ділився з колегами йдеться у повідомленні "Київгенплану"

Також там повідомляється, що саме зусиллями Присяжнюка було відроджено головні київські собори — Успенський у Києво-Печерській Лаврі та Михайлівський Золотоверхий. Він двічі отримував Державну премію України в галузі архітектури, у 1993 та 2003 роках.

Успенський собор (Собор Успіння Пресвятої Богородиці). Фото: Getty Images

Михайлівський Золотоверхий монастир. Фото: Getty Images

Крім того, у період 1976-1983 років він був головним архітектором Житомира та займався реконструкцією Старого бульвару у місті. З 2006 року Василь Федорович став головним архітектором Києва, а з 2009 року очолив комунальну організацію "Київгенплан" та працював на цій посаді до 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Green Grey озвучили офіційну причину смерті Дизеля. Також стала відома дата похорону музиканта.