Память о нем будет жить в Успенском и Михайловском соборах: умер известный архитектор Василий Присяжнюк (фото)

Стало известно о смерти выдающегося украинского архитектора

Умер известный украинский архитектор Василий Присяжнюк, усилиями которого были возрождены из руин Успенский и Михайловский Златоверхий соборы. Мужчине был 81 год.

Трагическую новость сообщили на странице "Київгенплан" в Facebook. Там рассказали, что Василий Присяжнюк – выдающаяся фигура в украинском градостроительстве. Именно его идеи и наработки создали основу современного законодательства Украины в сфере градостроительства.

Василий Присяжнюк - выдающийся украиснкий архитектор

Василий Федорович был не только талантливым архитектором, но и мудрым наставником, справедливым руководителем и патриотом своего города. Человек энциклопедических знаний, редкой доброжелательности и такта. Своими знаниями и опытом часто делился с коллегами говорится в сообщении "Київгенплана"

Также там сообщается, что именно усилиями Присяжнюка были возрождены главные киевские соборы — Успенский в Киево-Печерской Лавре и Михайловский Золотоверхий. Он дважды получал Государственную премию Украины в области архитектуры, в 1993 и 2003 годах.

Успенский собор (Собор Успения Пресвятой Богородицы). Фото: Getty Images

Михайловский Златоверхий монастырь. Фото: Getty Images

Кроме того, в период 1976-1983 годов он был главным архитектором Житомира и занимался реконструкцией Старого бульвара в городе. С 2006 года Василий Федорович стал главным архитектором Киева, а с 2009 года возглавил коммунальную организацию "Київгенплан" и работал на этой должности до 2022 года.

