Загинув у 48 років: чому помер зірка "Сватів" Шпаковський і де його поховали

Шпаковський грав у пропагандистських російських фільмах

Максим Шпаковський — актор українського походження, який прославився грою у серіалі "Свати". Він загинув у жовтні 2024 року унаслідок ДТП.

Що треба знати:

Максим Шпаковський не засудив анексію Криму

Актор грав у Севастопольському драмтеатрі

Шпаковський загинув у 48 років

"Телеграф" розповість, в яких фільмах грав актор, а також де його поховали.

Що відомо про Максима Шпаковського

Шпаковський народився в Севастополі. В юності він грав за команду КВН Севастопольського приладобудівного інституту. Закінчивши школу, Шпаковський працював на морському заводі маркувальником кораблів. Потім Максим переїхав до Сімферополя, де вчився на художника. Згодом він вступив до театрального училища.

Шпаковський здобув освіту у Севастопольському філіалі Ярославського театрального інституту. Пізніше він став актором Севастопольського драматичного театру Чорноморського флоту імені Лавреньова. Актор грав у виставах "Ти потрібен морю", "Лицарські пристрасті", "Одруження", "Капітанська дочка".

Максим Шпаковський, фото з мережі

Шпаковський грав у стрічці "Потепління", яка транслювала події на Донбасі через вплив російської пропаганди. Російських окупантів показували як героїв і говорили про вигадані "утиски російськомовних".

Актор з'являвся в четвертому сезоні серіалу "Свати". Там він виконав роль рекетира. Також Максим грав у кінороботах "Спецназ-2", "Сармат", "Ісаєв", "Нове життя детектива Гурова". Продовження", "Ялта-45".

Максим Шпаковський в серіалі "Спецназ-2", скриншот "Штуки-дрюки"

Максим Шпаковський в серіалі "Наречена", скриншот "Штуки-дрюки"

Шпаковський продовжив мешкати у Криму після його окупації та зніматися у російському кіно. Ймовірно, він підтримував війну Росії проти України.

Смерть Максима Шпаковського

Шпаковський загинув 25 жовтня 2024 року в Севастополі. Актора збила автівка у рідному місті, коли він переходив дорогу у невстановлену місці. Він помер у лікарні через численні травми. Відомо, що Шпаковського поховали у Севастополі. У мережі немає світлин могили актора. Ймовірно, близькі не хочуть робити місце поховання публічним.

Шпаковський загинув у 48 років, фото з мережі

