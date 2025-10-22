Путін готує затяжний блекаут для України: в останніх обстрілах помічено тривожну деталь

В атаках проглядаються важливі деталі

Росія вже вдруге за місяць провела масовану атаку по гідроенергетиці України. Це може свідчити про нову цинічну тактику росіян, спрямовану на досягнення затяжного блекауту.

Що потрібно знати:

Росія б’є по ГЕС — важливу складову української енергетики

У ворога нова тактика, яка може порушити баланс усієї енергосистеми

Росіяни націлені на повний блекаут

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив голова підкомітету з енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

Він пояснив, що ГЕС є дуже важливою складовою української енергетики. Коли вранці та ввечері виникають пікові навантаження, саме гідроелектростанції згладжують ці стрибки та підтримують стабільність мережі.

Він пояснив, що ГЕС є дуже важливою складовою української енергетики. Коли вранці та ввечері виникають пікові навантаження, саме гідроелектростанції згладжують ці стрибки та підтримують стабільність мережі.

При цьому в атаках проглядається ще одна важлива деталь – майже всі прильоти зафіксовано на лівому березі Дніпра. При цьому удари по правобережжю були мінімальними або взагалі відсутніми. Це може свідчити про нову тактику окупантів, яка спрямована на створення затяжного блекауту в Україні.

Суть цієї тактики полягає у розбалансуванні енергосистеми між східними та західними регіонами країни. На лівобережжі зосереджена значна частина теплових та гідроелектростанцій. Якщо знищити їх, на сході виникне критичний дефіцит електроенергії. Водночас на заході, де працюють атомні електростанції, утвориться профіцит – надлишок електрики, який неможливо передати на схід через недостатню пропускну здатність мереж.

Нагорняк зазначає, що удари РФ по українських ГЕС спрямовані не на конкретний регіон чи місто, а на загальну ситуацію в енергосистемі.

Лівобережжя України сьогодні дефіцитне в питанні електрогенерації. Ворог це добре розуміє і намагається вибивати гідроелектростанції і теплоелектростанції на лівобережжі. Нам дійсно складно сьогодні балансувати і передавати туди в пікові години електричну енергію сказав Нагорняк

