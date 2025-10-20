"Ми готувалися, але..." Що чекає на енергетику Києва взимку, розповів експерт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Запас міцності в енергетиці вже не на рівні, на якому був до початку повномасштабного вторгнення
Цього року Київ готовий до опалювального сезону, як і вся країна. Проте запас міцності доволі низький, тому ситуація у столиці напружена.
Що потрібно знати:
- У столиці було достатньо генеруючих потужностей, достатньо було відремонтовано обладнання, мереж тощо
- В енергетиці запас міцності вже не такий, як був напередодні війни
- Ситуація у Києві цього року напружена
Про це сказав Іван Плачков у бліцінтерв’ю "Телеграфу": "Зима може бути холодною, потрібен запас: ексміністр енергетики про пошуки додаткових 2 млрд кубометрів газу".
У столиці було достатньо генеруючих потужностей, достатньо було відремонтовано обладнання, мережі тощо. Але ми повинні розуміти, що в енергетиці запас міцності вже не такий, як був напередодні війни, бо є об’єкти, які не були відновлені.
Він додав, що як загалом у країні робота триває без Запорізької атомної станції, без Каховської ГЕС, так і в Києві, де були пошкоджені теплоенергоцентралі.
Це основні джерела тепла, які наразі ремонтують, планують заміну трансформаторів. Тому Київ готовий, але запас міцності дуже низький, тому ситуація така, я сказав би, напружена
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Дніпро, Київ, Херсон та інші готові до опалювального сезону.