"Ми готувалися, але..." Що чекає на енергетику Києва взимку, розповів експерт

Запас міцності в енергетиці вже не на рівні, на якому був до початку повномасштабного вторгнення

Цього року Київ готовий до опалювального сезону, як і вся країна. Проте запас міцності доволі низький, тому ситуація у столиці напружена.

Що потрібно знати:

У столиці було достатньо генеруючих потужностей, достатньо було відремонтовано обладнання, мереж тощо

В енергетиці запас міцності вже не такий, як був напередодні війни

Ситуація у Києві цього року напружена

Про це сказав Іван Плачков у бліцінтерв’ю "Телеграфу": "Зима може бути холодною, потрібен запас: ексміністр енергетики про пошуки додаткових 2 млрд кубометрів газу".

У столиці було достатньо генеруючих потужностей, достатньо було відремонтовано обладнання, мережі тощо. Але ми повинні розуміти, що в енергетиці запас міцності вже не такий, як був напередодні війни, бо є об’єкти, які не були відновлені. пояснив Плачков.

Іван Плачков

Він додав, що як загалом у країні робота триває без Запорізької атомної станції, без Каховської ГЕС, так і в Києві, де були пошкоджені теплоенергоцентралі.

Це основні джерела тепла, які наразі ремонтують, планують заміну трансформаторів. Тому Київ готовий, але запас міцності дуже низький, тому ситуація така, я сказав би, напружена підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Дніпро, Київ, Херсон та інші готові до опалювального сезону.