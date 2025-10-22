Без графіків не обійдемось? Продан назвав три кити енергетичної стійкості України

Українці мають бути готовити до перерв у подачі електроенергії, води та навіть газу

Цього опалювального сезону країна зіткнеться зі складними викликами. Головним чинником енергетичної стійкості стане посилення протиповітряної оборони.

Таку думку висловив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".

Кит один серйозний — тримання протиповітряної оборони і її нарощування. Без примусових відключень і графіків, на жаль, ми не обійдемось, — зазначив ексміністр

За його словами, навіть попри значний досвід українських енергетиків у відновленні пошкоджених об’єктів, варто готуватися до перерв у подачі води, газу та електроенергії.

З огляду на характер атак росіян, ми маємо бути готові до обмежень, перерв у постачанні ресурсів. Це реальність цієї зими, — додав він

Продан підкреслив, що простих рішень у сфері енергетики не існує, а злагоджена робота ППО, економне використання ресурсів та оперативна реакція на пошкодження мереж мають стати основою енергетичної стійкості країни в опалювальний сезон.

