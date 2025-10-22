Без графиков не обойдемся? Продан назвал три кита энергетической устойчивости Украины

Украинцы должны быть готовы к перерывам в подаче электроэнергии, воды и даже газа

В этот отопительный сезон страна столкнется со сложными вызовами. Главным фактором энергетической устойчивости станет усиление противовоздушной обороны.

Такое мнение высказал экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Кит один серьезный – удержание противовоздушной обороны и ее наращивание. Без принудительных отключений и графиков, к сожалению, мы не обойдемся. отметил эксминистр

По его словам, даже несмотря на значительный опыт украинских энергетиков в восстановлении поврежденных объектов, следует готовиться к перерывам в подаче воды, газа и электроэнергии.

Учитывая характер атак россиян, мы должны быть готовы к ограничениям, перерывам в поставках ресурсов. Это реальность этой зимы. добавил он

Продан подчеркнул, что простых решений в сфере энергетики не существует, а слаженная работа ПВО, экономное использование ресурсов и оперативная реакция на повреждения сетей должны стать основой энергетической устойчивости страны в отопительный сезон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Днепр, Киев, Херсон и другие готовы к отопительному сезону.