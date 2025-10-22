Без графиков не обойдемся? Продан назвал три кита энергетической устойчивости Украины
Украинцы должны быть готовы к перерывам в подаче электроэнергии, воды и даже газа
В этот отопительный сезон страна столкнется со сложными вызовами. Главным фактором энергетической устойчивости станет усиление противовоздушной обороны.
Такое мнение высказал экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в эксклюзивном интервью "Телеграфу".
Кит один серьезный – удержание противовоздушной обороны и ее наращивание. Без принудительных отключений и графиков, к сожалению, мы не обойдемся.
По его словам, даже несмотря на значительный опыт украинских энергетиков в восстановлении поврежденных объектов, следует готовиться к перерывам в подаче воды, газа и электроэнергии.
Учитывая характер атак россиян, мы должны быть готовы к ограничениям, перерывам в поставках ресурсов. Это реальность этой зимы.
Продан подчеркнул, что простых решений в сфере энергетики не существует, а слаженная работа ПВО, экономное использование ресурсов и оперативная реакция на повреждения сетей должны стать основой энергетической устойчивости страны в отопительный сезон.
