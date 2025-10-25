Россияне грезят блекаутом в Украине, но… Главные заявления Буданова из нового интервью
Читати українською
Украина готова помогать Европе в противодействии дронам, но есть нюанс
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что Кремль стремится к полному отключению света в Украине для нагнетания общественного недовольства. Однако самая большая сила Украины – это единство: без него войну не выиграть.
Что нужно знать:
- С середины осени 2025 года Россия усилила атаки на энергетику и газодобычу Украины
- Киев продолжает атаковать тыл России и имеет определенные успехи
- Последствия ударов по российской оборонной промышленности есть, но они не так ощутимы, как по нефтедобыче и т.д.
В интервью Il Foglio Буданов рассказал не только об успехах украинских атак на Россию, но и о возможности помощи Европе противодействовать атакам дронов. Он ответил и на вопросы заморозки войны по линии фронта.
Главные заявления Буданова:
- Не секрет, что россияне хотят полного отключения электроэнергии в Украине. По этой причине: по их мнению, эти нападения влияют на социально незащищенные слои населения Украины.
- Глубокие удары по России сосредоточены в двух направлениях: первое — существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов российского бюджета. Вторая линия вмешательства, конечно, направлена на целевую таргетинг и удары по российской оборонной промышленности и компаниям, производящим оружие и технику для российских военных.
- Украинские глубокие удары уже дают результаты, что подтверждают данные о российском экспорте нефтепродуктов. Мы почти исключили их из сектора экспорта бензина.
- Полеты украинских беспилотников над Российской Федерацией всегда беспроблемны.
- О предложении заморозить войну: Для меня потеря одного квадратного миллиметра нашей земли – это плохой результат. Но если вы также примете другие точки зрения, то, безусловно, лишение нас тысяч и тысяч смертей – это хорошо.
- Путин готовит россиян; он хочет разрушить в их сознании идею о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильна.
- Теоретически, мы можем помочь Европе, но пока идет война, наши возможности достаточно ограничены. С географической точки зрения ответ очевиден: всем выгодно сделать Украину как можно сильнее, чтобы она могла выступать буфером или щитом.
- Если есть единство, то украинцы тоже его чувствуют, и это укрепляет единство в нашем обществе. И давайте будем откровенны: при этих условиях никто не сможет нас победить.
- Здесь мы создаем Украину или мы умрем. Россияне проверяют вашу способность принимать решения и применять силу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 25 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву.