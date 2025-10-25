Россияне грезят блекаутом в Украине, но… Главные заявления Буданова из нового интервью

Украина готова помогать Европе в противодействии дронам, но есть нюанс

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что Кремль стремится к полному отключению света в Украине для нагнетания общественного недовольства. Однако самая большая сила Украины – это единство: без него войну не выиграть.

Что нужно знать:

С середины осени 2025 года Россия усилила атаки на энергетику и газодобычу Украины

Киев продолжает атаковать тыл России и имеет определенные успехи

Последствия ударов по российской оборонной промышленности есть, но они не так ощутимы, как по нефтедобыче и т.д.

В интервью Il Foglio Буданов рассказал не только об успехах украинских атак на Россию, но и о возможности помощи Европе противодействовать атакам дронов. Он ответил и на вопросы заморозки войны по линии фронта.

Главные заявления Буданова:

Не секрет, что россияне хотят полного отключения электроэнергии в Украине. По этой причине: по их мнению, эти нападения влияют на социально незащищенные слои населения Украины.

Глубокие удары по России сосредоточены в двух направлениях : первое — существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов российского бюджета. Вторая линия вмешательства, конечно, направлена на целевую таргетинг и удары по российской оборонной промышленности и компаниям, производящим оружие и технику для российских военных.

О предложении заморозить войну: Для меня потеря одного квадратного миллиметра нашей земли – это плохой результат . Но если вы также примете другие точки зрения, то, безусловно, лишение нас тысяч и тысяч смертей – это хорошо.

Теоретически, мы можем помочь Европе, но пока идет война, наши возможности достаточно ограничены. С географической точки зрения ответ очевиден: всем выгодно сделать Украину как можно сильнее, чтобы она могла выступать буфером или щитом.

Здесь мы создаем Украину или мы умрем. Россияне проверяют вашу способность принимать решения и применять силу.

