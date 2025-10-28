Зеленський назвав точну дату, коли почнуть давати опалення в Україні

Влада знайшла кошти на імпорт газу

В Україні опалювальний сезон офіційно стартував у вівторок, 28 жовтня. Найскладніша ситуація відзначається у Шостці Сумської області.

Що потрібно знати:

Опалювальний сезон офіційно розпочався в Україні

Влада знайшла 70% коштів на імпорт газу, який є важливою основою для опалення

Київ веде прямі переговори з Німеччиною та Італією щодо закупівлі обладнання для генерації електрики

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, пише "Суспільне". За його словами, до початку опалювального сезону у частині громад уже почали підключати установи соціальної сфери.

Зазначається, що влада вже виявила 70% коштів на імпорт газу і домовилася про допомогу з ЄС та Нідерландами.

Щодо забезпечення газом, Зеленський каже, що він є імпортним, та його наявність залежить від фінансування.

Ми знайшли гроші – близько 70% того, що нам потрібно на імпорт газу… Газ – це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми газу ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю заявив президент.

Тим часом, Київ веде прямі переговори з Німеччиною та Італією про закупівлю обладнання для генерації електрики.

Де вже дали тепло

Суми – опалювальний сезон мав розпочатися 27 жовтня.

– опалювальний сезон мав розпочатися 27 жовтня. Хмельницький – один із перших. Тут опалення є у дитсадках та лікарнях ще з 29 вересня, а у житлових будинках із середини жовтня.

– один із перших. Тут опалення є у дитсадках та лікарнях ще з 29 вересня, а у житлових будинках із середини жовтня. Ужгород – опалювальний сезон стартував 2 жовтня.

– опалювальний сезон стартував 2 жовтня. Херсон – сезон розпочався 1 жовтня, зокрема у приватному секторі.

– сезон розпочався 1 жовтня, зокрема у приватному секторі. Луцьк — тепло подають із 16 жовтня, першими підключили соціальну сферу.

— тепло подають із 16 жовтня, першими підключили соціальну сферу. Тернопіль – опалення увімкнули 19 жовтня.

– опалення увімкнули 19 жовтня. Чернігівська область – більшість громад уже з опаленням, інші приєднають за відповідних погодних умов.

