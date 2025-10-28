Зеленський назвав точну дату, коли почнуть давати опалення в Україні
Влада знайшла кошти на імпорт газу
В Україні опалювальний сезон офіційно стартував у вівторок, 28 жовтня. Найскладніша ситуація відзначається у Шостці Сумської області.
Що потрібно знати:
- Опалювальний сезон офіційно розпочався в Україні
- Влада знайшла 70% коштів на імпорт газу, який є важливою основою для опалення
- Київ веде прямі переговори з Німеччиною та Італією щодо закупівлі обладнання для генерації електрики
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, пише "Суспільне". За його словами, до початку опалювального сезону у частині громад уже почали підключати установи соціальної сфери.
Зазначається, що влада вже виявила 70% коштів на імпорт газу і домовилася про допомогу з ЄС та Нідерландами.
Щодо забезпечення газом, Зеленський каже, що він є імпортним, та його наявність залежить від фінансування.
Ми знайшли гроші – близько 70% того, що нам потрібно на імпорт газу… Газ – це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми газу ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю
Тим часом, Київ веде прямі переговори з Німеччиною та Італією про закупівлю обладнання для генерації електрики.
Де вже дали тепло
- Суми – опалювальний сезон мав розпочатися 27 жовтня.
- Хмельницький – один із перших. Тут опалення є у дитсадках та лікарнях ще з 29 вересня, а у житлових будинках із середини жовтня.
- Ужгород – опалювальний сезон стартував 2 жовтня.
- Херсон – сезон розпочався 1 жовтня, зокрема у приватному секторі.
- Луцьк — тепло подають із 16 жовтня, першими підключили соціальну сферу.
- Тернопіль – опалення увімкнули 19 жовтня.
- Чернігівська область – більшість громад уже з опаленням, інші приєднають за відповідних погодних умов.
