Як називали б українців, якби прізвища виникли сьогодні? Цей список змусить вас сміятися до сліз

У сучасному світі утворилися б зовсім інші прізвища

Українські прізвища досить різноманітні — є звичні та поширені, а є рідкісні та кумедні. У давнину прізвища давали зокрема й за родом діяльності: якби це відбувалася зараз, з'явилися б дуже смішні родові імена.

Telegram-канал "Бро скинув мем" показав переписку українців, які фантазують на тему, якби прізвища виникали зараз. Від багатьох сучасних професій — дизайнера, СММника тощо, утворилися б дуже кумедні. Також смішно уявляти прізвища, які виникали б від сучасних уподобань та захоплень. Майбутні дослідники могли б по них вивчати наші реалії. Наприклад такі:

Дизайнерченко

Сммчук

Копірайтенко

Криптотемник

Матчапийченко

Програмістченко

Нутрціологенко

Інфлюєнсерчук

Ідею авторки підтримали, інші користувачі з успіхом та креативом розвинули тему. В наші дні також могли б народитися такі прізвища як Тарожко, Неберикредитко, Монобанченко, Донатченко, Блекаутенко та багато інших смішних варіантів.

Раніше "Телеграф" розповідав про промовисте українське прізвище, що може викликати усмішку та навести на думку, що предки любили пускати гази. Як воно виникло насправді.