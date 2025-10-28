Забудьте фрази "говорити на українській", "перекласти на українську". Пояснюємо популярну помилку

Цю кальку легко виправити, варто лише раз вникнути в нюанс

Кількість людей, які обирають для себе говорити українською мовою, збільшується повільно, але впевнено. Проте разом з тим зростає кількість помилок і частота вживання кальки з російської. До прикладу, не кожен знає, що вживати конструкції "говорити на українській" чи "перекласти на українську" є помилкою.

Варто лише один раз вникнути в нюанси, щоб на все життя запам’ятати, як правильно говорити. Це пояснюють на популярному освітньому ресурсі "Мова – ДНК нації".

Багато людей, які часто чули російську мову у своєму оточенні, часто перекладають "говорить на украинском" і "переводить на украинский" як "говорити на українській", "перекладати на українську", але це неправильно.

Говорити, співати, викладати, писати можна:

українською (найпоширеніший варіант); по-українському; по-українськи.

Відповідно, також варто говорити "перекладати українською".

