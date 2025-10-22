Ніякого "холостяка": правильна назва українською неодруженого чоловіка може викликати усмішку

Такого варіанту ви ще точно не чули

Українська мова – це не просто засіб спілкування, це наш культурний код. Часто, навіть не усвідомлюючи цього, ми продовжуємо вживати слова-кальки чи прямі русизми. Зокрема, слово "холостяк", яке українською звучить досить дотепно.

Користувачка Фейсбук з посиланням на редакторку Ольгу Васильєву розповідає, що воно невластиве нашій мові. Похідні від слова "холостяк" ( "холостий" у значенні "неодружений") викликають у багатьох мовознавців застереження.

Вони мають зовсім інше значення. Власне, українське слово "холостий" — це порожній, не заряджений (патрон), або той, що працює вхолосту (двигун). А "холостити" — це каструвати тварину.

Як українською правильно сказати "холостяк"

Серед класичних відповідників — парубок і неодружений чоловік. А ось для позначення "старого холостяка", тобто чоловіка старшого віку, який не одружився, мова дарує справжні перлини:

панич підтоптаний, вічний парубок, бурлака (іноді)

ле́гінь (так кажуть у західних регіонах).

У коментарях під дописом користувачі пропонують свої варіанти і діляться, як "холостяків" називали у їхніх регіонах. Зокрема, "старий висадок", "насінник", "сивояй", "одинак"

Раніше "Телеграф" розповідав, що "штопор" можна називати не лише так. Українська мова з кожним днем стає все популярнішою, проте багато автентичних слів забуваються і потребують популяризації.