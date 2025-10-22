Рус

Ніякого "холостяка": правильна назва українською неодруженого чоловіка може викликати усмішку

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як правильно сказати "холостяк" українською Новина оновлена 22 жовтня 2025, 21:19
Як правильно сказати "холостяк" українською. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Такого варіанту ви ще точно не чули

Українська мова – це не просто засіб спілкування, це наш культурний код. Часто, навіть не усвідомлюючи цього, ми продовжуємо вживати слова-кальки чи прямі русизми. Зокрема, слово "холостяк", яке українською звучить досить дотепно.

Користувачка Фейсбук з посиланням на редакторку Ольгу Васильєву розповідає, що воно невластиве нашій мові. Похідні від слова "холостяк" ( "холостий" у значенні "неодружений") викликають у багатьох мовознавців застереження.

Вони мають зовсім інше значення. Власне, українське слово "холостий" — це порожній, не заряджений (патрон), або той, що працює вхолосту (двигун). А "холостити" — це каструвати тварину.

Як українською правильно сказати "холостяк"

Серед класичних відповідників — парубок і неодружений чоловік. А ось для позначення "старого холостяка", тобто чоловіка старшого віку, який не одружився, мова дарує справжні перлини:

  • панич підтоптаний, вічний парубок, бурлака (іноді)
  • ле́гінь (так кажуть у західних регіонах).

У коментарях під дописом користувачі пропонують свої варіанти і діляться, як "холостяків" називали у їхніх регіонах. Зокрема, "старий висадок", "насінник", "сивояй", "одинак"

Як сказати українською старий холостяк
холостяк українською
Як правильно Холостяк українською

Раніше "Телеграф" розповідав, що "штопор" можна називати не лише так. Українська мова з кожним днем стає все популярнішою, проте багато автентичних слів забуваються і потребують популяризації.

Теги:
#Українська мова #Холостяк