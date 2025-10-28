Забудьте фразы "говорити на українській", "перекласти на українську". Объясняем популярную ошибку
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эту кальку легко исправить в речи, стоит всего раз вникнуть в нюанс
Число людей, которые выбирают для себя говорить на украинском языке, увеличивается медленно, но очень уверенно. Но вместе с тем растет число ошибок и частота употребления кальки с русского языка. К примеру, не каждый знает, что употреблять конструкции "говорити на українській" или "перекласти на українську" является ошибкой.
Стоит всего один раз вникнуть в нюансы, чтобы на всю жизнь запомнить, как же говорить правильно. Это объясняют на популярном образовательном ресурсе "Мова – ДНК нації".
Многие люди, которые часто слышали русский язык в своем окружении, часто переводят "говорить на украинском" и "переводить на украинский" как "говорити на українській", "перекладати на українську", — но это неправильно.
Говорить, петь, преподавать, писать можно:
- українською (самый распространенный вариант);
- по-українському;
- по-українськи.
Соответственно, также стоит говорить "перекладати українською".
Напомним, ранее "Телеграф" также объяснял, как правильно говорить, — "одружена" или "заміжня". Этот вопрос вызывает бурные споры в узких кругах.