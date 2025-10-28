Забудьте фразы "говорити на українській", "перекласти на українську". Объясняем популярную ошибку

Эту кальку легко исправить в речи, стоит всего раз вникнуть в нюанс

Число людей, которые выбирают для себя говорить на украинском языке, увеличивается медленно, но очень уверенно. Но вместе с тем растет число ошибок и частота употребления кальки с русского языка. К примеру, не каждый знает, что употреблять конструкции "говорити на українській" или "перекласти на українську" является ошибкой.

Стоит всего один раз вникнуть в нюансы, чтобы на всю жизнь запомнить, как же говорить правильно. Это объясняют на популярном образовательном ресурсе "Мова – ДНК нації".

Многие люди, которые часто слышали русский язык в своем окружении, часто переводят "говорить на украинском" и "переводить на украинский" как "говорити на українській", "перекладати на українську", — но это неправильно.

Говорить, петь, преподавать, писать можно:

українською (самый распространенный вариант); по-українському; по-українськи.

Соответственно, также стоит говорить "перекладати українською".

