Росіяни зайшли в Покровськ. Що відбувається у місті зараз (відео)

ЗСУ отримали підкріплення, але ситуація складна

Ситуація на фронті на Донеччині досить складна, наразі у Покровську тривають бої у місті з групами росіян. Окупанти просочились у місто завдяки чисельній перевазі та накопичились у різних частинах міста.

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних Сил України. Зазначається, що активні бої за Покровськ тривають, у росіян не вийшло ніде закріпитись.

Що треба знати:

Оборону ЗСУ у Покровську посилили, однак в окупантів є перевага в кількості

Росіяни не мають намір закріпитись у Покровську, вони йдуть на північ

Окупанти спостерігають за пересуванням ЗСУ у Покровську та Мирнограді

У ДШВ повідомили, що росіяни просочились у різні частини Покровська, де наразі тривають бої. ЗСУ активно протидію ворогу, мінують шляхи просочування та зачищають місто.

"За 25-26 жовтня українські воїни знищили у Покровську близько 40 росіян. Окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста", — йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться. Проте бої важкі та виснажливі, адже окупанти спостерігають за переміщенням ЗСУ як у Покровську, так і у Мирнограді. Ротація особового складу – ускладнена та відбувається із суттєвими затримками.

Покровськ на карті

При цьому логістика – обмежена. Для доставки необхідної провізії використовують повітряні та наземні дрони. Штурми росіян не зупиняються, вони, окрім проникнення поодиноких груп, не полишають спроб прорвати оборону та наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст.

"Загалом за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ. Росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупантів та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та 6 мотоциклів. Відбити масовані штурми вдалося як завдяки взаємодії між підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, так і з суміжними підрозділами зі смуги 1 корпусу НГУ "Азов", — додали військові.

