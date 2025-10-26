У Кремлі заявляють про "оточення" українських військ: що говорять у Генштабі ЗСУ

Російські військові заявляють про оточення понад 10 тисяч бійців української армії у Куп’янську та Покровську, у Генштабі ЗСУ визнають, що ситуація на фронті складна

Глава Кремля Володимир Путін нібито відвідав один із пунктів управління військами. Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов відрапортував російському президентові про "оточення" українських військ.

На Куп’янському напрямку, за словами росіян, в оточенні нібито перебуває до п’яти тисяч військовослужбовців ЗСУ, а на Покровському напрямку – 5,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомляють у Кремлі.

Герасимов доповів Путіну, що російські війська нібито завершили оточення частин ЗСУ у районі Червоноармійська (Покровська) та Димитрова (Мирнограда) у Донецькій області у складі 31 батальйону.

Також у своїй доповіді Герасимов зазначив, що ЗС РФ нібито оточили 18 бойових батальйонів у Куп’янську Харківської області.

Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського спрямування залишається складною, наголошують у Генштабі. ЗС РФ переважають у кількості особового складу, збільшуючи наступальні зусилля. У свою чергу підрозділи Сил оборони України продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи ворогові значних втрат.

Станом на 26 жовтня українські бійці звільнили 185,6 км та зачистили 243,8 км території Покровського району Донецької області.

Бійці українських підрозділів, які виконують бойові завдання на підступах до міста Покровськ, щодня здійснюють комплексні заходи щодо стабілізації обстановки, зазначають у ГШ ЗСУ. Проте противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті продовжуються стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БПЛА.

Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитись у міській забудові припиняються шляхом контрдиверсійних заходів. Українські захисники, як зазначається, виконують завдання щодо пошуку, знищення чи взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через наші бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу.

Боєць ЗСУ із позивним "Бахмутський демон" стверджує, що на Покровському напрямку останнім часом стало більше жінок-"штурмовичок".

У самому місті на вулицях відбуваються бої. Деякі групи росіян, які засіли в будинках, наївно припускають, що їх не вибиватимуть звідти, зазначає український боєць.

Своєю чергою, у 116 механізованій бригаді показали невдалу спробу росіян прорватися вночі на мотоциклах у бік Куп’янська.

Зазначається, що оператори ударних дронів якісно відпрацювали по "гонщиках". Підтверджені втрати противника становлять п’ять одиниць техніки та 8 штурмовиків.

Нагадаємо, ще наприкінці вересня "Телеграф" писав про те, що Куп’янськ на Харківщині став закритим на в’їзд для всіх, окрім військових.