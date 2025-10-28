Про Покровськ, нові літаки, опалення та не лише. Зеленський вийшов з новими заявами

Глава держави розповів про поточний стан справ у різних сферах

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами та висловився щодо актуальних для України питань. Йшлося про фронт, зброю, дипломатію, опалювальний сезон тощо.

Що треба знати:

Глава держави розповів, кільки росіян прорвалися на територію Покровська та що там відбувається

Оцінив ризики нового наступу ворога на Сумщині та Харківщині

Україна планує отримати до 250 нових літаків та нарощує виробництво власної зброї

Про Покровськ

Покровськ залишається головною ціллю росіян, заявив Зеленський. У різних локаціях міста фіксують приблизно 200 російських військових. Коли ворог відкриває вогонь, його знаходять і знищують.

Операції в Добропіллі і Покровську дали значні втрати РФ. По східному фронту взято 2200 полонених — це за більш ніж 6 місяців 2025 року … Біля Покровська нарощуємо угруповання для оборони, Покровськ — головна ціль росіян … Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування "рускімі" з тієї чи іншої точки – їх знаходять і знищують, Володимир Зеленський

Про успіхи Сил Оборони та загрозу наступу ворога на Сумщині та Харківщині

Сумський напрямок – наші трішки просунулися, 700 метрів. Незначний рух, але він є, Володимир Зеленський

Президент додав, що наступ ворога на Сумщині та Харківщині малоймовірний. Росіяни не мають достатніх сил, вони перебазовують зусилля на Покровськ.

Про виробництво та застосування власної зброї і захист від "шахедів"

Президент заявив, що до кінця року в Україні планують виробляти 500-800 дронів-перехоплювачів на добу. При цьому існує нестача операторів для таких дронів. Зеленський наголосив, що часом "Шахеди" становлять більшу загрозу, ніж балістичні та крилаті ракети.

Також Зеленський сказав, що 90-95% далекобійних уражень ворога Україна здійснює зброєю власного виробництва. За його словами, з далекобійної зброї Європи Україна застосовує "тільки Storm Shadow в нормальній кількості і меншій кількості SCALP".

Про результати ударів по енергетичній сфері Росії та наслідки санкцій США

Внаслідок українських атак росіяни втратили 22-27% виробництва палива. Україна продовжить роботу з ударів по енергетичній сфері РФ.

Президент додав, що за попередніми оцінками, санкції США проти РФ скоротять доходи Москви на 5 млрд доларів щомісяця.

Нові літаки для України

Україна планує отримати до 250 нових літаків. Це Gripen, F-16 і Rafale, Володимир Зеленський

За словами глави держави, Україна веде переговори зі Швецією, Францією та США. Gripen є пріоритетними завдяки дешевому обслуговуванню та зручності в застосуванні озброєння.

Коли ми ще не мали F-16, ми вже почали знаходити інструменти, як застосовувати західну зброю на наших українських літаках радянського виробництва. Це забирало у нас місяці, ми не могли застосовувати наявні ракети, тому що не було таких підвісів. […] Так от щодо Gripen — на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна — ракети і іншу зброю — це все можна туди підчепити, Володимир Зеленський

Про мирні переговори

Ми йдемо до дипломатії тільки з позиції, де ми стоїмо. Ми не будемо виходити з тієї чи іншої частини нашої держави … Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна, Володимир Зеленський

Про опалювальний сезон

Зеленський заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня. Він додав, що Україна вже знайшла близько 70% необхідних коштів на імпорт газу.