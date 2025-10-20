Мало хто знає про це: як правильно вимикати кондиціонер, щоб заощадити електроенергію

Найпоширеніший спосіб вимкнення кондиціонера часто впливає на більше споживання електрики

Зі значним похолоданням українці все частіше використовують кондиціонер саме для обігріву кімнат. Цей пристрій добре прогріває повітря за невеликий проміжок часу. Але водночас кондиціонери споживають чи не найбільше електроенергії порівняно з іншими побутовими приладами.

Оптимізація використання кондиціонера може допомогти суттєво зекономити кошти. Виявляється, на рахунок за електрику може вплинути те, як саме вимикається кондиціонер — пультом або вилучення вилки з розетки.

Як заощадити на використанні кондиціонера

Найчастіше кондиціонер вимикається за допомогою пульта дистанційного керування чи таймера. Це звичайна та зручна практика. Але так неможливо повністю вимкнути кондиціонер. Вимкнення з пульта переводить пристрій у режим очікування. І кондиціонер продовжує споживати деяку кількість електроенергії, пояснює Times of India.

Панель дисплея, датчики та електроніка в кондиціонері залишаються працездатними для приймання сигналів із пульта. Хоча споживання енергії в режимі очікування нижче, ніж під час охолодження, воно є і поступово збільшується.

Якщо витягти вилку з розетки, кондиціонер не зможе споживати електроенергію. Такий спосіб відключення може потенційно заощадити більше електроенергії, порівняно з використанням пульта. Але постійно висмикувати вилку з розетки не дуже зручно. Тому цей спосіб логічніше використовувати, якщо ви надовго йдете з дому, або плануєте не використовувати кондиціонер довго.

Раніше "Телеграф" писав, чому у Києві спостерігаються значні перепади напруги під час відключень світла або після них.