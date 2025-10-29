Краще відійдіть подалі: чи можна відкривати барабан, якщо зникло світло під час прання

Ця проблема може виникнути будь-якої миті, якщо ви живете в Україні

В Україні через війну з Росією часто вимикають світло. Графіки можуть не працювати, якщо відбуваються аварійні відключення. Тому може скластися ситуація, що ви поставили прання, а потім раптово зникло світло в будинку.

"Телеграф" розповідає, чи можна відкривати барабан пралки, якщо відключили електрику.

Якщо машинка прала і в цей час зникло світло, перша реакція — бігти до неї і відкривати барабан. Однак робити це не варто, щоб не нашкодити техніці.

Спочатку заспокойтеся, адже з машиною нічого не станеться, оскільки виробники передбачили й такі ситуації також. Швидше за все, барабан пралки буде надійно заблокований, вода з нього не витече, а речі залишаться в порядку. Найкраще залишити все як є, і коли світло з’явиться, машинка просто продовжить режим прання аж до завершення.

Однак, якщо все ж таки вирішили відкрити пралку, спочатку подивіться інструкцію до неї. У сучасних моделях пральних машин передбачено механізм розблокування барабана через кілька хвилин після відключення електромережі. У старіших моделях доведеться заморочитися, щоб відкрити барабан — там має бути невеликий трос або кнопка, доступна через нижню панель машини. З їх допомогою можна відкрити пралку.

