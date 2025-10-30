Ціни на бензин пішли вниз: де і який вид найдешевший

За останні 10 днів цей вид бензину подешевшав, а різниця в ціні по областях — майже 6 грн на літрі

Ціни на пальне в Україні трохи знизились, щоправда, йдеться тільки про один вид бензину — А-92. За останні 10 днів його вартість впала на 39 копійок на літрі.

Що потрібно знати

Вартість деяких видів палива знизилась

Найсильніше впав в ціні бензин А-92

Найдешевший А-92 в Запорізькій області

Про це свідчать дані порталу "Мінфін". Бензин А-92 в середньому по Україні коштує 56,86 грн за літр.

Середні ціни на пальне 29.10

Ще менш ніж два тижні тому А-92 бензин коштував 57,25 грн за літр. Економія складає 39 копійок на літрі.

Середні ціни на пальне 20.10

І хоча вона менш ніж 1% від вартості, при заправці повного бака можна відчути різницю. Заправляючись після зниження ціни, власник авто економить від 15 до 27 гривень залежно від об’єму бака. Заправка повного бака 40 літрів за новою ціною — 2 274,4 грн (15,6 грн економії), а бака на 60 літрів — 3 411,6 грн (економія 23,4 грн).

Порівняння цін на пальне

Ціна на пальне також варіюється від області до області. Найнижча ціна на бензин А-92 станом на 29 жовтня 2025 року — у Запорізькій області, де він коштує 53 грн/л. Найвища ціна на А-92 станом на 29 жовтня 2025 року — у Сумській області, де він коштує 58, 99 грн/л.

Ціни пального по областях України

Раніше "Телеграф" повідомляв про підвищення вартості всіх видів пального. Воно очікується з початку нового року і має кілька причин. Водночас в кінці осені — на початку зими вартість пального в Україні може трохи впасти через падіння світових цін на нафту.