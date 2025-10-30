Цены на бензин пошли вниз: где и какой вид самый дешевый

За последние 10 дней этот вид бензина подешевел, а разница в цене по областям — почти 6 грн на литре.

Цены на топливо в Украине незначительно снизились, правда речь идет только об одном виде бензина — А-92. За последние 10 дней его стоимость упала на 39 копеек на литре.

Что нужно знать

Стоимость некоторых видов топлива снизилась

Сильнее всего подешевел бензин А-92

Самый дешевый А-92 в Запорожской области

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин. Бензин А-92 в среднем по Украине стоит 56,86 грн/литр.

Средние цены на топливо 29.10

Еще менее двух недель назад А-92 бензин стоил 57,25 грн за литр. Экономия составляет 39 копеек на литре.

Средние цены на топливо 20.10

И хотя она менее 1% от стоимости, при заправке полного бака можно почувствовать разницу. Заправляясь после понижения цены, владелец авто экономит от 15 до 27 гривен в зависимости от объема бака. Заправка полного бака 40 литров по новой цене – 2 274,4 грн (15,6 грн экономии), а бака на 60 литров – 3 411,6 грн (экономия 23,4 грн).

Сравнение цен на топливо

Цена на горючее также варьируется от области к области. Самая низкая цена на бензин А-92 по состоянию на 29 октября 2025 года – в Запорожской области, где он стоит 53 грн/л. Самая высокая цена на А-92 по состоянию на 29 октября 2025 года – в Сумской области, где он стоит 58, 99 грн/л.

Цены горючего по Украине

Ранее "Телеграф" сообщал о повышении стоимости всех видов горючего. Она ожидается с начала нового года и имеет несколько причин. В то же время, в конце осени — в начале зимы стоимость горючего в Украине может немного упасть из-за падения мировых цен на нефть.