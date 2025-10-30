Що має бути в будинку кожного українця: експерт розповів, як легше пройти опалювальний сезон

Українцям слід подбати не лише про тепло цієї зими, а й про свою безпеку

В Україні стартував опалювальний сезон, і щоб кожен міг пройти його простіше, потрібно звернути увагу на низку важливих моментів.

Що потрібно знати:

Опалювальний сезон офіційно розпочався в Україні 28 жовтня

За наявності індивідуальних теплових пунктів потрібно подбати, щоб автоматика була налагоджена

Експерт радить встановити у квартирі датчики витоку газу та датчики чадного газу, щоб убезпечити себе

Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк каже, що якщо ви вже маєте індивідуальні теплові пункти, то подбайте про те, щоб автоматика була налагоджена.

Якщо ні, то розгляньте можливість встановлення на майбутнє. Наразі досить грантових програм на рівні міст, є пропозиції від Фонду енергоефективності, Фонду декарбонізації України. Існують варіанти систем управління опаленням, що дозволяють не перегрівати будинок і відповідно економити. Але це такі кроки… на майбутнє наголосив співрозмовник.

Також він додав, що важливо звернути увагу на момент безпеки, про який нагадала нещодавня трагедія у Хмельницькому — вибух побутового газу в будинку.

Павлюк радить встановити у квартирі датчики витоку газу та датчики чадного газу.

Навіть якщо у вас все буде добре, ви не знаєте, що відбувається у сусідів, а через системи вентиляції продукти горіння можуть "гуляти" по дому. Ще й до того ж порадив би мати вдома вогнегасник – такі зараз часи, але це може у певний момент врятувати життя підсумував Павлюк.

