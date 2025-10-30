Что должно быть в доме у каждого украинца: эксперт рассказал, как легче пройти отопительный сезон

Украинцам следует позаботиться не только о тепле этой зимой, но и о своей безопасности

В Украине стартовал отопительный сезон, и чтобы каждый мог пройти его проще, нужно обратить внимание на ряд важных моментов.

Что нужно знать:

Отопительный сезон официально начался в Украине 28 октября

При наличии индивидуальных тепловых пунктов, нужно позаботиться, чтобы автоматика была налажена

Эксперт советует установить в квартире датчики утечки газа и датчики угарного газа, чтобы обезопасить себя

Об этом говорится на сайте "Телеграф" в материале: "Эксперт сказал, каким городам будет проще пройти энергетическую зиму".

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк говорит, что если у вас уже есть индивидуальные тепловые пункты, то позаботьтесь о том, чтобы автоматика была налажена.

Если нет, то рассмотрите возможность установки на будущее. Сейчас достаточно грантовых программ на уровне городов, есть предложения от Фонда энергоэффективности, Фонда декарбонизации Украины. Есть варианты систем управления отоплением, позволяющими не перегревать дом и соответственно экономить. Но это такие шаги… на будущее подчеркнул собеседник.

Также он добавил, сто важно обратить внимание на момент безопасности, о котором напомнила недавняя трагедия в Хмельницком — взрыв бытового газа в доме.

Павлюк советует установить в квартире датчики утечки газа и датчики угарного газа.

Даже если у вас все будет хорошо, вы не знаете, что происходит у соседей, а из-за систем вентиляции продукты горения могут "гулять" по дому. Еще и вдобавок посоветовал бы иметь дома огнетушитель – такие сейчас времена, но это может в определенный момент спасти жизнь подытожил Павлюк.

