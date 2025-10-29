Під завалами у Хмельницькому виявили загиблих. Що відомо про вибух у багатоповерхівці (фото)

Тривають роботи з розбору завалів

Через вибух у багатоповерхівці на вулиці Тернопільська у Хмельницькому загинуло двоє людей. Їхні тіла вночі знайшли під завалами рятувальники.

Що треба знати:

Напередодні близько 15:00 в багатоповерхівці у Хмельницькому пролунав вибух

За попередніми даними, причиною став витік газу, зруйновано 9 квартир, 15 пошкоджено

Рятувальники працювали всю ніч, під завалами знайшли тіла двох людей

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА. О 02:24 виявили тіло жінки 1973 року народження, а о 05:12 знайшли тіло чоловіка 1983 року народження.

Роботи тривали всю ніч

Тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.Встановлюються також і причини вибуху. Пошуково-рятувальні роботи завершено о 7:00, тривають роботи з розбору завалів.

До розбору завалів приєдналися додаткові сили: відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення "ДЕЛЬТА", — йдеться у повідомленні

Вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому — що відомо

Вибух пролунав близько 15:00 28 жовтня. Попередньо, причиною став витік газу. Зруйновано дев'ять квартир, ще 15 пошкоджено. П'ятеро людей постраждали, серед них — дитина.

Будинок отримав суттєві пошкодження

Глава Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що розглядаються різні версії причини вибуху. Остаточний висновок буде зроблено після повного розбору завалів та роботи експертів. В мережі припускають, що причиною вибуху могла стати спроба грітися газом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що опалювальний сезон мають почати вже цього тижня. Володимир Зеленський повідомив, що Україна знайшла кошти на 70% оплати газу.