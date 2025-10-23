Не всі панельки однакові: в яких з них можна довше прожити без опалення

Їхня система будівництва забезпечує краще збереження тепла в порівнянні з радянськими "хрущовками"

Не всі панельні будинки такі погані з погляду збереження тепла. Це стосується лише "хрущовок", тоді як чеські панельні будинки за енергозбереженням можуть зрівнятися з багатоповерхівками з білої цегли.

Що потрібно знати:

"Хрущовки" погано зберігають тепло

Чеські панельні будинки можуть зберігати тепло до кількох діб

"Чеський проєкт" — це будинки серії 480

Про це розповів "Телеграфу" експерт із житлово-комунального господарства та засновник громадського об’єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

За словами експерта, окрему категорію становлять так звані чеські проєкти. Це також панельки, але модернізовані. Їхня система будівництва забезпечує краще збереження тепла в порівнянні з радянськими "хрущовками".

"Чеські панельки кращі. По-перше, вони побудовані по-іншому. Мається на увазі їхня система спорудження, яка забезпечує збереження тепла в будинку набагато краще, ніж наші хрущовки-панельки", — зазначає Попенко.

У чеських проєктах інша система подачі тепла та загалом якісний проєкт, що дозволяє зберігати тепло всередині будинку. Навіть якщо опалення відключать, такі будинки довше тримають залишкове тепло – до кількох діб після вимкнення опалення.

Що таке "чеський проєкт"

Під назвою "чешка" або "чеський проєкт" (у будівельному сленгу — серія 480) зазвичай розуміють дев’ятиповерхові, а рідше — п’ятиповерхові житлові будинки. Їх зведення розпочалося у 1970-х роках і тривало до початку 1990-х.

"Чешка". Залізничний масив у Києві, вул. Романа Ратушного, 31, 1966 1КГ-480-12у

На стандартному поверсі таких будинків розташовується чотири або шість квартир, а сходові майданчики та міжквартирні прольоти помітно просторіші, ніж у "хрущовках". Ще одна характерна особливість "чешок" — наявність внутрішньобудинкового сміттєпроводу, чого не було в ранніх серіях.

