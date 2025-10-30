Як кадри з фільму жахів: як сьогодні виглядає занедбаний санаторій "Львів" (фото)

Оздоровниця припинила свою роботу 2015 року

Брюховичі під Львовом стали популярним курортом наприкінці ХІХ століття завдяки сосновим лісам та чистому повітрю. На базі довоєнних вілл у 1946 році було створено санаторій "Львів", де лікували серцево-судинні та неврологічні захворювання. Сьогодні більшість його будівель занедбані та зруйновані.

Про це пише drymba.com. Зараз вони виглядають неначе кадри апокаліптичного фільму.

Місце стає популярним

Село Брюховичі під Львовом славилося густими сосновими лісами, м’яким кліматом та чистим повітрям. Вже наприкінці XIX століття цей куточок став популярним серед мешканців галасливого та густонаселеного Львова, який тоді входив до складу Австро-Угорщини. Місце швидко набуло репутації курорту, а після прокладання залізниці у 1886 році добиратися сюди стало ще зручніше.

У ті ж роки видатний ландшафтний архітектор Арнольд Рьорінг, відомий як творець Стрийського парку, облаштував частину місцевого лісу, перетворивши її на парк із віллами для заможних городян. Саме цей район став основою майбутнього курортного комплексу.

Поява санаторію "Львів"

Після приходу радянської влади ситуація змінилася. У 1946 році на базі довоєнних вілл та навколишнього лісопарку було організовано санаторій "Львів". За наступні десятиліття тут виріс цілий лікувально-оздоровчий комплекс: чотириповерховий спальний корпус, їдальня, клуб із танцювальним майданчиком та безліч допоміжних будівель. Старовинні вілли при цьому не знесли, а перебудували та розширили.

Санаторій спеціалізувався на лікуванні серцево-судинних та неврологічних захворювань. Пацієнти проходили курс водних процедур, приймали лікувальні ванни, робили масаж та інгаляцію. Цілюще повітря соснового лісу, насичене ефірними оліями, вважалося частиною терапії.

Колишній санаторій "Львів"

Занепад

Після здобуття Україною незалежності та зміни підходів до відпочинку та туризму санаторій поступово почав занепадати. З 1992 року він перебував в управлінні акціонерного товариства "Укрпрофоздоровниця", потім був перетворений на державне підприємство. Остаточно робота установи припинилася у 2015 році.

До 2020 року більшість будівель виявилася покинутою і зруйнованою. Лише кілька старих вілл використовують як приватне житло. Нове будівництво тут поки що не ведеться, але, як вважають місцеві жителі, це лише питання часу. Територія відкрита для вільного відвідування, проте підходити до споруд небезпечно — будинки знаходяться в аварійному стані.

Продаж

Примітно, що ще у 2019 році на сайті Olx.ua з’явилося оголошення про продаж санаторію за 1,2 млн доларів. Втім, після публікації видання "Наші гроші. Львів" його одразу ж видалили.

У 2020 році стало відомо, що власником комплексу будівель санаторію "Львів" стала компанія "Аста", яка придбала його за 8,87 млн ​​грн. Продавцем виступало ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця".

