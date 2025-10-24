Улюблений санаторій шахтарів ще з часів СРСР: що з ним стало зараз (фото)

Цей заклад спеціалізується на використанні мініральних вод

В Україні є чимало санаторіїв, які були популярні в часи СРСР та працюють досі. До прикладу, санаторій "Шахтар" у Трускавці.

"Телеграф" розповість, що особливого в цьому закладі, а також скільки там коштує відпочинок. Зауважимо, що "Шахтар" знаходиться на Львівщині у місті Трускавець по вул. С. Бандери, 44.

Чим відомий санаторій "Шахтар"

В експлуатацію цей оздоровчий комплекс було введене ще у 1975 році. Спочатку він був державною власністю, а потім перейшов до комерційного власника. З назви можна зрозуміти, що свого часу цей заклад досить часто приймав шахтарів і не тільки з Донбасу. Адже на Львівщині також був і залишається видобуток вугілля.

Санаторій Шахтар

Наразі у "Шахтарі" провели ремонт. Він може одразу приймати десь 400 осіб, без урахування персоналу. Оздоровчий заклад має сім поверхів. У спальному корпусі санаторію розташовані 230 номерів різних категорій: одномісний та двомісний номер категорії стандарт (15 м кв), номери "Люкс" та "Півлюкс" (30 м кв.), а також трикімнатний номер "Апартаменти" (70 м кв), який максимально вміщає 4 гостей. Окремо є котедж.

Як виглядає хол у санаторії Шахтар

Основна спеціалізація закладу — застосування мінеральних вод: "Нафтуся", "Марія", "Софія" і Східницької содової мінеральної води. Санаторій знаходиться на відстані 2 км від залізничного та автобусного вокзалів. В 15 хвилинах від нього є бювет мінеральних вод.

Басейн у санаторії Шахтар

Скільки коштує відпочинок у санаторії "Шахтар"

Ціна номерів стартує від 1 400 до 14 тисяч грн за добу. Найдоступніший варіант — одномісний стандартний номер, найдорожчий — котедж на 6 осіб. Окрім того, у санаторії діє дві програми заселення:

FB – триразове харчування, користування басейном – 1 година в день

– триразове харчування, користування басейном – 1 година в день MED – триразове харчування, базове лікування, користування бюветом та басейном

Програми заселення у санаторії Шахтар

Ціни в санаторії Шахтар

Номер у санаторії Шахтар

Додатково вказані ціни на обіди та інші прийоми їжі, відвідування басейну та лікування. Також є змога відпочивати з дітьми.

Вартість додаткових послуг у санаторії Шахтар

