Будто кадры из фильма ужасов: как сегодня выглядит заброшенный санаторий "Львов" (фото)

Здравница прекратила свою работу в 2015 году

Брюховичи под Львовом стали популярным курортом в конце XIX века благодаря сосновым лесам и чистому воздуху. На базе довоенных вилл в 1946 году был создан санаторий "Львов", где лечили сердечно-сосудистые и неврологические заболевания. Сегодня большинство его строений заброшены и разрушены.

Об этом пишет drymba.com. Сейчас они выглядят словно кадры апокалиптического фильма.

Место становится популярным

Посёлок Брюховичи под Львовом славился густыми сосновыми лесами, мягким климатом и чистым воздухом. Уже в конце XIX века этот уголок стал популярным среди жителей шумного и густонаселённого Львова, который тогда входил в состав Австро-Венгрии. Место быстро обрело репутацию курорта, а после прокладки железной дороги в 1886 году добираться сюда стало ещё удобнее.

В те же годы выдающийся ландшафтный архитектор Арнольд Рьоринг, известный как создатель Стрыйского парка, благоустроил часть местного леса, превратив её в парк с виллами для состоятельных горожан. Именно этот район стал основой будущего курортного комплекса.

Появление санатория "Львов"

После прихода советской власти ситуация изменилась. В 1946 году на базе довоенных вилл и окружающего лесопарка был организован санаторий "Львов". За последующие десятилетия здесь вырос целый лечебно-оздоровительный комплекс: четырёхэтажный спальный корпус, столовая, клуб с танцевальной площадкой и множество вспомогательных зданий. Старинные виллы при этом не снесли, а перестроили и расширили.

Санаторий специализировался на лечении сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Пациенты проходили курс водных процедур, принимали лечебные ванны, делали массаж и ингаляции. Целебный воздух соснового леса, насыщенный эфирными маслами, считался частью терапии.

Бывший санаторий "Львов"

Упадок

После обретения Украиной независимости и изменения подходов к отдыху и туризму санаторий постепенно начал приходить в упадок. С 1992 года он находился в управлении акционерного общества "Укрпрофоздоровниця", затем был преобразован в государственное предприятие. Окончательно работа учреждения прекратилась в 2015 году.

К 2020 году большая часть зданий оказалась заброшенной и разрушенной. Лишь несколько старых вилл используются как частное жильё. Новое строительство здесь пока не ведётся, но, как считают местные жители, это лишь вопрос времени. Территория открыта для свободного посещения, однако подходить к постройкам опасно — здания находятся в аварийном состоянии.

Продажа

Примечательно, что еще в 2019 году на сайте Olx.ua появилось объявление о продаже санатория за 1,2 млн. долларов. Впрочем, после публикации издания "Наши деньги. Львов" его сразу же удалили.

В 2020 году стало известно, что владельцем комплекса зданий санатория "Львов" стала компания "Аста", которая приобрела его за 8,87 млн ​​грн. Продавцом выступало ЧАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница".

Ранее мы показали, как выглядит номер в санатории "Кристалл" в Трускавце и сколько стоит. Там стоит советская мебель и телевизор из нулевых, а ремонт в санузле не делался со времен в СССР.