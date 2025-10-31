Канадці знають, як не замерзнути: 4 прості речі, які рятують від холоду

Канадці звикли до лютих морозів і мають свої секрети тепла. Дізнайтесь, як правильно одягатися, чому варто забути про джинси і не тільки.

Щоб не замерзнути у квартирах без опалення або на вулиці можна скористатися досвідом канадців. В цій країні сильні морози — звичне явище. Є кілька лайфхаків, які допомагають канадцям залишатися в теплі, коли температура за вікном опускається нижче нуля.

Ними поділилась канадська блогерка Шира Пекер. Завдяки цим простим звичкам не лише легше перенести морози, а й можна почуватися більш комфортно.

Подвійні штани замість джинсів

Канадці рідко носять джинси взимку — денім швидко промерзає та не утримує тепло. Замість цього вони комбінують два шари: спочатку термобілизну або лосіни, а зверху — теплі штани чи спортивні брюки. Такий подвійний захист допомагає зберегти тепло навіть у мороз та вітер.

Ковдра з підігрівом

Канадці часто користуються електричними ковдрами з регулюванням температури. Вони створюють комфорт і затишок під час сну або відпочинку, підтримуючи стабільне тепло впродовж ночі.

Грілки для рук

Ще один популярний спосіб зігрітися — це грілки для рук. Це невеликі пакетики, наповнені речовиною, яка нагрівається після струшування й утримує тепло до семи годин. Їх беруть із собою під час прогулянок або тривалих поїздок, а деякі навіть використовують у взутті чи під час перельотів.

Термокружка

Термокружка або термос допомагає зберегти тепло кави, чаю чи гарячого шоколаду протягом кількох годин. Найкращі моделі виготовляють із нержавіючої сталі та мають подвійні стінки для кращої ізоляції. Крім того, вони герметичні, тож напій можна безпечно носити в сумці або рюкзаку.

