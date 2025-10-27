Одна фатальна помилка може призвести до блокування рахунків одразу в декількох банках в Україні

Після блокування рахунку гроші можна зняти або перевести, але цей крок може зробити вас "ризиковим клієнтом" для всіх банків

Українці все частіше стикаються зі блокуванням рахунків. Іноді банки можуть їх примусово закривати.

Що потрібно знати

Українці стикаються з блокуванням або примусовим закриттям банківських рахунків через фінмоніторинг

Гроші можна отримати готівкою або перевести

Переказ на інший рахунок може зробити клієнта "високоризиковим"

В разі, якщо сталась така ситуація, у банку можна вимагати видати гроші з рахунку готівкою. Інший варіант — переказати на власний рахунок в іншому банку. Однак це — певний ризик.

Детальніше про ситуації через фінмоніторинг та те, що з цим робити "Телеграф" розповідав за посиланням: Відфінмонили та не віддають гроші. Що робити українцям після блокувань рахунків і як повернути кошти

Чому пересилати гроші із заблокованого рахунку на інший — небезпечно

В разі пересилання грошей на власний рахунок, банк-відправник маркує цей платіж як такий, що пов'язаний "з розірванням відносин на підставі закону про фінмоніторинг", наголошує керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков. Він порівняв таке призначення платежу із "чорною міткою".

Виникає миттєвий статус високоризикового клієнта: система моніторингу нового банку миттєво побачить, і розцінить вас як клієнта, від якого вже відмовилася інша фінансова установа через високі ризики Максим Боярчуков, юрист

Після такого переказу, інший банк вже маркує вас як клієнта з високими ризиком. Наслідки цього: посилення контролю, низькі ліміти операцій та високий ризик блокування.

Що робити із цим платежем

Юрист радить, що в разі безготівкового переказу з закритого рахунку, гроші потрібно знімати якнайшвидше. Найкраще — в той самий день через банкомат. В будь-якому разі варто підшукувати інший банк, через те, що і цей рахунок може бути заблокований.

Гроші на рахунку — яку суму реально можна отримати

Отримати свої гроші готівкою після примусового закриття рахунку дуже важко. Банки або відмовляють, або встановлюють ліміти: видають не все, а лише частину. Наприклад, у Райффайзен Банку — до 30 тисяч гривень. Якщо ж на рахунку лежать великі суми, юристи радять звертатися до суду. І, що важливо, такі справи можна виграти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з жовтня майже всі перекази з карти на карту під контролем. Здебільшого йдеться про нетипову активність та великі суми. Але, якщо сума за місяць набігає солідна через малі перекази — це також підстава до ретельної перевірки.