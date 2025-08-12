Потужний удар по авіації росіян: сили ССО знищили "очі" ворога в окупованому Криму

Даний об'єкт призначений для контролю повітряного руху на великих відстанях

У ніч із 9 на 10 серпня бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію, внаслідок якої знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". Об'єкт знаходився в районі населеного пункту Абрикосівка на території окупованої Автономної Республіки Крим.

Про це йдеться в дописі руху. Як відомо, ТРЛК-10 "Скала-М" — радянсько-російська розробка, що поєднує первинні та вторинні засоби виявлення повітряних об'єктів.

Нижче — розташування Абрикосівки на мапі.

Даний комплекс, який знищили українські сили, призначений для контролю повітряного руху на великих відстанях, зокрема на магістральних маршрутах і в зонах підльоту. За даними ССО ЗСУ, його радіус дії сягає 350 кілометрів, що робить станцію важливим вузлом системи управління повітряним простором противника.

Знищення зазначеного радару суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців. ССО ЗСУ

Удари в Криму

Нагадаємо, що вночі 24 липня пролунала серія потужних вибухів поблизу російських військових об'єктів. Під удари потрапили аеродром "Кача" біля Севастополя та "Сакі" неподалік селища Новофедорівка.

На початку липня в захопленому селі Курортне на Керченському півострові спалахнула потужна пожежа. Як стверджують аналітики, під удар потрапили російські зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, а також радіолокаційні станції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кримський міст 3 червня знову здригнувся від потужних вибухів. Служба безпеки України здійснила нову унікальну спецоперацію, вразивши міст втретє — цього разу під водою.