"СБУ вже виїхала". Що відомо про таролога Левченко, яка нагадала "поділ" України та розбурхала мережу (фото, відео)
Таролог розбурхала мережу подкастом з блогеркою Корячкою
Українська таролог Юлія Левченко в останньому інтерв'ю з блогеркою Тетяною Корячкою "нагадала" на картах, що Україну нібито "поділить" Росія. Такий "розклад таро" обурив українців, які вже закликають СБУ звернути увагу на поширення проросійських наративів.
Що відомо:
- В інтерв'ю з Корячкою Левченко "нагадала" що нібито Харківська, Миколаївська та Одеська області "відійдуть" Росії
- Скандальний подкаст вийшов 30 жовтня
- Левченко отримала нагороду від проєкту "Україна понад усе", хоча веде мережі російською
"Телеграф" розповість, що відомо про скандального таролога, що вона постить у мережах та в які скандали вже потрапляла. Зауважимо, що Левченко наразі не вбачає нічого поганого в своїх "розкладах" про Україну, а навпаки — підігріває хейт у сторис, де постить уривки інтерв'ю.
Скандал про розклад на "розподіл "України
30 жовтня у мережу вийшов подкаст Левченко з Корячкою, де вони спілкуючись робили різні розклади на таро. Однак, окрім особистих тем, таролог вирішила погадати на "розподіл" України.
"Давай зараз перевіримо, чи "поділять" Україну. "Поділять" ще і як. Карта каже, що у всіх є матеріальна вигода. У склад РФ "перейде" Одеська область, Харківська область, у тому числі сам Харків, і Миколаїв", – зазначила Юлія Левченко, аналізуючи карти таро.
Про це тарологу нібито розповіла карта Пентаклей, яка символізує, за словами Левченко, матеріальну вигоду. Саме слова про "розподіл" України й обурили мережу. Чимало користувачів не стримувались у висловлюваннях та закликали СБУ звернути на це увагу. Адже в діях жінки є публічні заклики до порушення територіальної цілісності України — це частина 1 статті 110 ККУ.
Що відомо про таролога Левченко
Про своє особисте життя Левченко розповідає у мережі не багато, однак в око впадає те, що мережі вона веде російською. Хоча при цьому частина шапки профілю оформлена українською. Більшість відео таролога тематичні: розклади на кохання, гроші, фінансові прогнози на місяць тощо. При цьому вона має в Instagram авдиторію в понад 36 тисяч осіб.
У 2024 Левченко зазначала, що їй 40 років, до 2022 займалась бізнесом, який передала чоловіку. Народилась у Запоріжжі. За словами таролога, до 2020 вона була мільйонеркою, але через пандемію збанкротувала. У 2024 році отримала диплом МВА з нейрокоучингу та фінансової психології
Цікаво, що у 2023 та 2024 Левченко стала найкращим тарологом України та тарологом року за версією проєкту "Україна понад усе". І це враховуючи спілкування та ведення медіа російською мовою.
Щодо особисто життя відомо не так багато, таролог має 17 річну доньку та чоловіка Станіслава. Станом на 2024 рік Юлія Левченко з сім'єю проживала у Польщі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що батьку американського мільярдера Ілона Маска запропонували паспорт Росії. Він відповів без роздумів.