"СБУ вже виїхала". Що відомо про таролога Левченко, яка нагадала "поділ" України та розбурхала мережу (фото, відео)

Таролог розбурхала мережу подкастом з блогеркою Корячкою

Українська таролог Юлія Левченко в останньому інтерв'ю з блогеркою Тетяною Корячкою "нагадала" на картах, що Україну нібито "поділить" Росія. Такий "розклад таро" обурив українців, які вже закликають СБУ звернути увагу на поширення проросійських наративів.

Що відомо:

В інтерв'ю з Корячкою Левченко "нагадала" що нібито Харківська, Миколаївська та Одеська області "відійдуть" Росії

Скандальний подкаст вийшов 30 жовтня

Левченко отримала нагороду від проєкту "Україна понад усе", хоча веде мережі російською

"Телеграф" розповість, що відомо про скандального таролога, що вона постить у мережах та в які скандали вже потрапляла. Зауважимо, що Левченко наразі не вбачає нічого поганого в своїх "розкладах" про Україну, а навпаки — підігріває хейт у сторис, де постить уривки інтерв'ю.

Скандал про розклад на "розподіл "України

30 жовтня у мережу вийшов подкаст Левченко з Корячкою, де вони спілкуючись робили різні розклади на таро. Однак, окрім особистих тем, таролог вирішила погадати на "розподіл" України.

"Давай зараз перевіримо, чи "поділять" Україну. "Поділять" ще і як. Карта каже, що у всіх є матеріальна вигода. У склад РФ "перейде" Одеська область, Харківська область, у тому числі сам Харків, і Миколаїв", – зазначила Юлія Левченко, аналізуючи карти таро.

Таролог Юлія Левченко

Про це тарологу нібито розповіла карта Пентаклей, яка символізує, за словами Левченко, матеріальну вигоду. Саме слова про "розподіл" України й обурили мережу. Чимало користувачів не стримувались у висловлюваннях та закликали СБУ звернути на це увагу. Адже в діях жінки є публічні заклики до порушення територіальної цілісності України — це частина 1 статті 110 ККУ.

Що відомо про таролога Левченко

Про своє особисте життя Левченко розповідає у мережі не багато, однак в око впадає те, що мережі вона веде російською. Хоча при цьому частина шапки профілю оформлена українською. Більшість відео таролога тематичні: розклади на кохання, гроші, фінансові прогнози на місяць тощо. При цьому вона має в Instagram авдиторію в понад 36 тисяч осіб.

Як виглядає профіль Левченко

У 2024 Левченко зазначала, що їй 40 років, до 2022 займалась бізнесом, який передала чоловіку. Народилась у Запоріжжі. За словами таролога, до 2020 вона була мільйонеркою, але через пандемію збанкротувала. У 2024 році отримала диплом МВА з нейрокоучингу та фінансової психології

Цікаво, що у 2023 та 2024 Левченко стала найкращим тарологом України та тарологом року за версією проєкту "Україна понад усе". І це враховуючи спілкування та ведення медіа російською мовою.

Таролог Левченко отримала нагороду від "Україна понад усе"

Щодо особисто життя відомо не так багато, таролог має 17 річну доньку та чоловіка Станіслава. Станом на 2024 рік Юлія Левченко з сім'єю проживала у Польщі.

