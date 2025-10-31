"СБУ уже выехала". Что известно о тарологе Левченко, которая нагадала "разделение" Украины и взбудоражила сеть (фото, видео)

Таролог взбудоражила сеть подкастом с блогершей Корячкой

Украинский таролог Юлия Левченко в последнем интервью с блогершей Татьяной Корячкой "нагадала" на картах, что Украину якобы "разделит" Россия. Такой "расклад таро" возмутило украинцев, которые уже призывают СБУ обратить внимание на распространение пророссийских наративов.

Что известно:

В интервью с Корячкой Левченко "нагадала" что якобы Харьковская, Николаевская и Одесская области "отойдут" России

Скандальный подкаст вышел 30 октября

Левченко получила награду от проекта "Украина превыше всего", хотя ведет сети на русском

"Телеграф" расскажет, что известно о скандальном тарологе, что она постит в сетях и в какие скандалы уже попадала. Заметим, что Левченко пока не видит ничего плохого в своих "раскладах" об Украине, а наоборот — подогревает хейт в сторис, где постит отрывки интервью.

Скандал о раскладе на "разделение" Украины

30 октября в сеть вышел подкаст Левченко с Корячкой, где они, общаясь, делали разные расклады на таро. Однако кроме личных тем таролог решила погадать на "разделение" Украины.

"Давай сейчас проверим, "разделят ли" Украину. "Разделят" еще и как. Карта говорит, что у всех есть материальная выгода. В состав РФ "перейдет" Одесская область, Харьковская область, в том числе сам Харьков, и Николаев", — отметила Юлия Левченко, анализируя карты таро.

Таролог Юлия Левченко

Об этом тарологу якобы рассказала карта Пентаклей, символизирующая, по словам Левченко, материальную выгоду. Именно слова о "разделении" Украины и возмутили сеть. Многие пользователи не сдерживались в высказываниях и призывали СБУ обратить на это внимание. Ведь в действиях женщины есть публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины — часть 1 статьи 110 УКУ.

Что известно о тарологе Левченко

О своей личной жизни Левченко рассказывает в сети не много, однако в глаза бросается то, что сети она ведет на русском. Хотя при этом часть шапки профиля оформлена на украинском. Большинство видео таролога тематические: расклады на любовь, деньги, финансовые прогнозы на месяц и т.д. При этом она имеет в Instagram аудиторию более 36 тысяч человек.

Как выглядит профиль Левченко

В 2024 году Левченко отмечала, что ей 40 лет, до 2022 года она занималась бизнесом, который передала мужу. Родилась в Запорожье. По словам таролога, до 2020 года она была миллионершей, но из-за пандемии обанкротилась. В 2024 году получила диплом МВА по нейрокоучингу и финансовой психологии

Интересно, что в 2023 и 2024 году Левченко стала лучшим тарологом Украины и тарологом года по версии проекта "Украина превыше всего". И это учитывая общение и ведение медиа на русском языке.

Таролог Левченко получила награду от "Украина больше всего"

Что касается лично жизни, известно не так много, у таролога есть 17 летняя дочь и муж Станислав. По состоянию на 2024 год, Юлия Левченко с семьей проживала в Польше.

