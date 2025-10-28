Потрапляли у скандал через алкогольну вечірку: що відомо про дітей Віталія Кличка

Діти вдалися ростом у батька

Мер Києва Віталій Кличко є багатодітним батьком. Він має трьох дітей — два сина і одну доньку від моделі Наталії Єгорової.

Що треба знати:

Діти Кличка живуть за кордоном

Вони усі є повнолітніми

Молодший син політика професійно займається спортом

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про нащадків політика.

Що відомо про дітей Віталія Кличка

Єгор-Даніель — старший син мера Києва, який з'явився на світ у 2000 році. Він має американське громадянство і певний час мешкав у Маямі. Єгор-Даніель здобув освіту у Лондонській школі економіки та політичних наук. Хлопець має зріст 202 сантиметри. Він займається баскетболом.

Єгор-Даніель Кличко з мамою, фото з її сторінки в інстаграмі

Доньку Кличка звуть Єлизавета-Вікторія. Вона навчалась на факультеті психології в університеті в Амстердамі. Єлизавета-Вікторія має американське громадянство. Зараз дівчині близько 23 років. Вона займається плаванням. Судячи з фото, Єлизавета-Вікторія також успадкувала від батька високий зріст.

Єлизавета-Вікторія з мамою, фото з її сторінки в інстаграмі

Молодшого сина політика звуть Максим. Він з'явився на світ у 2005 році. Зараз хлопцю близько 20 років. Він навчався у приватній школі у Великій Британії. Як й інші діти Кличка, у Максима є громадянство США. Хлопець є найвищим у родині політика — його зріст 215 сантиметрів.

Максим з мамою, фото з її сторінки в інстаграмі

Віталій Кличко з синами і братом Володимиром, фото з мережі

Максим грає на позиції центрового у баскетбольному клубі Монако. У 2025 році спортсмен вперше виступив за національну збірну України у матчі проти Португалії на Євробаскеті. Під час молодіжного Євробаскету у Чехії Максим отримав важку травму. Причиною стало невдале приземлення Кличка після зіткнення з гравцем команди суперників.

Максим Кличко отримав травму, скриншот з мережі

У 2024 році Єлизавета-Вікторія та Максим потрапили у скандал. З'явилось відео, на якому вони на автівці Smart Brabus, вартість якої може сягати 45 тисяч доларів, купують міцний алкоголь і влаштовують вечірку. Діти Кличка хизувалися дорогими брендами. Також дівчина показувала свої принади.

Єлизавета-Вікторія та Максим Клички потрапили у скандал

В інтерв'ю програмі "Тур з зірками" Кличко розповідав, що зустрівся з сином, коли перебував у відрядженні. Він розповів, що вони не бачилися 3 роки. Однак політик зазначив, що регулярно спілкується з сином телефоном. Щоправда, про кого йшлося — Єгора-Даніеля чи Максима — він не зазначив.

