Зрадила Україну і стала "бісити" самих росіян: де зараз Z-патріотка Тетяна Монтян

Скандальну колаборантку вже не злюбили у Росії

У лютому 2023 року СБУ висунула звинувачення Тетяні Монтян, відомої своїми прокремлівськими поглядами. Зрадниця, що втратила в Україні адвокатську ліцензію, публічно підтримує збройну російську агресію.

Монтян ненавиділа Євромайдан та відкрито підтримувала сепаратистів ОРДЛО. "Телеграф" розповідає, де колаборантка зараз та як вона виглядає.

Тетяна Монтян раніше захищала активістів

Народилася 29 серпня 1972 року у Керчі. Шкільну освіту здобула у Херсоні, після чого вступила на юридичний факультет МДУ. Стажування проходило у відділі карного розшуку Москви.

Тетяна Монтян у молодості

1994 року повернулася в Україну, а з 1995 року влаштувалась у Києві, де розпочала юридичну практику. Однією з перших гучних справ стала "справа 9 березня" — про протести в рамках руху "Україна без Кучми" 2001 року. Тоді СБУ висунула звинувачення проти 19 активістів. Підзахисних їй виправдати не вдалося, а згодом проти неї було порушено справу, закриту у 2005 році.

Монтян набула популярності як громадський активіст: захищала постраждалих від шахрайства "чорних ріелторів", виступала за збереження історичної архітектури Києва та боролася з рейдерством. У 2012 році брала участь у виборах до Верховної Ради та посіла п’яте місце. Під час кампанії наголошувала на тому, що її політична сила підтримує права ЛГБТ-спільноти, включаючи право на сім’ю та усиновлення. 2015 року балотувалася на посаду мера Києва.

Як Тетяна Монтян стала зрадницею

У ході подій Революції гідності 2014 року виступала проти повалення Януковича, називала Майдан "олігархічним заколотом", а його учасників – "майдаунами". Після Євромайдану різко критикувала нову владу, називала її "хунтою". Почала регулярно з’являтися в ефірах проросійських пропагандистських медіа.

Проявляла відкриту підтримку сепаратистів на сході України. У 2014 році зустрілася з одним із лідерів незаконного збройного формування "Привид" Олексієм Мозговим (убитий 23 травня 2015 року), після чого була внесена до бази даних "Миротворець".

Монтян із Мозговим, був убитий 23 травня 2015 року

У 2016 році їй та її чоловіку було відмовлено у в’їзді до країн ЄС, на що вона відреагувала агресивною заявою: "Скоро прийде Росія, і вас усіх повішає на телеграфних стовпах".

2021 року з’явилася на параді бойовиків самопроголошеної "ДНР" у Донецьку з портретом діда українського президента Володимира Зеленського — Семена Зеленського.

Де зараз Тетяна Монтян

Нині Монтян живе на дві країни-агресорки — Росію та Білорусь, де роздає інтерв’ю направо і наліво. Також виїжджає й до інших країн.

Як зараз виглядає Тетяна Монтян

Згодом вона почала дратувати навіть самих росіян, які тепер хочуть її посадити за ґрати. На це 2 березня звернув увагу український блогер Денис Казанський. Він виклав пост про те, що через його відеоогляди скандальних заяв пропагандистки "росіяни хочуть посадити Тетяну Монтян". У травні 2025 року Монтян розповіла російському блогеру про масове дезертирство в російській окупаційній армії.

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