79-річний Еррол порадував російських пропагандистів

Скандальний батько мільярдера Ілона Маска, південноафриканський політик у відставці та бізнесмен Еррол Маск, який зараз перебуває у Росії, відповів пропагандистам, хотів би він отримати російський паспорт.

Що потрібно знати:

Еррол Маск зробив заяву про бажання стати громадянином РФ

Батько Ілона вперше відвідав Росію у червні 2025 року

Чоловік захоплюється Путіним і вважає РФ "однією з найкращих країн світу"

В інтерв’ю російським журналістам видання ТАСС Маск-старший з усмішкою на обличчі розповів про бажання мати російський паспорт. На запитання пропагандистки щодо отримання документа 79-річний чоловік заявив, що це було б для нього "честю".

Звісно, чому б й ні. Гарне питання. Я здивований, не чекав такого питання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене Еррол Маск

Любитель Росії та Путіна

Еррол Маск — інженер та підприємець, який раніше займався нерухомістю та гірничодобувним бізнесом у Південній Африці, а також він колишній політик. У червні 2025 року чоловік вперше відвідав Росію, виступивши на московському "Форумі майбутнього 2050".

Еррол Маск у Москві

Тоді у бесіді з журналістами він заявив, що його родина захоплюється Путіним і вважає його "сильним лідером". Еррол зазначив, що його намагалися відмовити від поїздки до РФ. За його словами, Москва — "найкраща столиця", а Росія — "одна з найкращих країн".

Росія — одна з провідних держав світу, і її не можна ігнорувати заявив батько Маска у червні 2025 року

У вересні чоловік потрапив у скандал. "Телеграф" повідомляв, що Еррола Маска звинувачували у розбещенні власних дітей.