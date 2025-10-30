Батьку Ілона Маска запропонували паспорт Росії: він відповів без роздумів (відео)
79-річний Еррол порадував російських пропагандистів
Скандальний батько мільярдера Ілона Маска, південноафриканський політик у відставці та бізнесмен Еррол Маск, який зараз перебуває у Росії, відповів пропагандистам, хотів би він отримати російський паспорт.
Що потрібно знати:
- Еррол Маск зробив заяву про бажання стати громадянином РФ
- Батько Ілона вперше відвідав Росію у червні 2025 року
- Чоловік захоплюється Путіним і вважає РФ "однією з найкращих країн світу"
В інтерв’ю російським журналістам видання ТАСС Маск-старший з усмішкою на обличчі розповів про бажання мати російський паспорт. На запитання пропагандистки щодо отримання документа 79-річний чоловік заявив, що це було б для нього "честю".
Звісно, чому б й ні. Гарне питання. Я здивований, не чекав такого питання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене
Любитель Росії та Путіна
Еррол Маск — інженер та підприємець, який раніше займався нерухомістю та гірничодобувним бізнесом у Південній Африці, а також він колишній політик. У червні 2025 року чоловік вперше відвідав Росію, виступивши на московському "Форумі майбутнього 2050".
Тоді у бесіді з журналістами він заявив, що його родина захоплюється Путіним і вважає його "сильним лідером". Еррол зазначив, що його намагалися відмовити від поїздки до РФ. За його словами, Москва — "найкраща столиця", а Росія — "одна з найкращих країн".
Росія — одна з провідних держав світу, і її не можна ігнорувати
У вересні чоловік потрапив у скандал. "Телеграф" повідомляв, що Еррола Маска звинувачували у розбещенні власних дітей.