З улюбленця Єлизавети ІІ у принца-скандаліста: чому брат короля Британії Ендрю втратив титули (фото)

Принца звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою

Британський принц Ендрю, молодший брат короля Чарльза III, відмовився від титулу герцога Йоркського та всіх регалій через гучний секс-скандал. Ще з 2015 року репутація принца пішла під укіс і невдовзі він має залишити свої апартаменти на території Віндзорського замку.

Що сталося:

У 2015 році принца Ендрю, який тісто товаришував із секс-злочинцем Джеффрі Епштейном, звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою

Принц заперечує всі звинувачення на свою адресу, але йому так і не вдалося відновити репутацію, і він відмовився від своїх звань

Король Чарльз III позбавив брата титулів і тепер йому потрібно виїхати зі своїх королівських апартаментів

Як виглядає принц Ендрю і що про нього відомо

Герцог Йоркський Ендрю — другий син королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Він народився 19 лютого 1960 року і з дитинства вважався улюбленцем матері. Єлизавета II народила його через кілька років після вступу на трон, коли могла дозволити собі більше часу приділяти сім’ї, тому з молодшим сином у неї склалися особливо теплі стосунки.

Єлизавета ІІ разом із дітьми, Фото: Getty Images

Принц Ендрю здобув блискучу освіту і прославився як офіцер британського флоту, який брав участь у Фолклендській війні, що зробило його одним із найпопулярніших членів королівської родини.

Принц Ендрю був офіцером британського флоту, Фото: Getty Images

Однак у 2015 році ім’я Ендрю опинилося у центрі гучного секс-скандалу. Він виявився пов’язаним із фінансистом та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в експлуатації неповнолітніх.

Принц Ендрю опинився у секс-скандалі, Фото: Getty Images

Серед жертв Епштейна була дівчина, яка стверджувала, що її змушували вступати в інтимний зв’язок із принцом. Спочатку Ендрю зберігав мовчання і намагався не коментувати скандал, але у 2019 році дав інтерв’ю BBC, яке мало очистити його репутацію, проте викликало протилежний ефект. Суспільство розкритикувало принца, заявивши, що його відповіді непереконливі та позбавлені каяття.

Репутація принца Ендрю була зіпсована скандалом, Фото: Getty Images

Попри скандал, королева Єлизавета II до останніх років життя продовжувала підтримувати сина та намагалася відновити його репутацію. Але в ЗМІ все частіше випливали нові факти про життя Ендрю, про те, наскільки він грубий і бридкий, тому дуже швидко принц перестав бути народним улюбленцем.

Принц Ендрю разом із матір’ю Єлизаветою II, Фото: Getty Images

У жовтні 2025 року герцог Йоркський оголосив, що відмовляється від використання всіх титулів та орденів. Король Чарльз III офіційно позбавив брата почестей і тому він має залишити резиденцію Royal Lodge.

Принц Ендрю втратив свої титули, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядала покійна Єлизавета II до того, як стати королевою. Вона вступила на трон у 25 років.