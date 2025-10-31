З улюбленця Єлизавети ІІ у принца-скандаліста: чому брат короля Британії Ендрю втратив титули (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Принца звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою
Британський принц Ендрю, молодший брат короля Чарльза III, відмовився від титулу герцога Йоркського та всіх регалій через гучний секс-скандал. Ще з 2015 року репутація принца пішла під укіс і невдовзі він має залишити свої апартаменти на території Віндзорського замку.
Що сталося:
- У 2015 році принца Ендрю, який тісто товаришував із секс-злочинцем Джеффрі Епштейном, звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою
- Принц заперечує всі звинувачення на свою адресу, але йому так і не вдалося відновити репутацію, і він відмовився від своїх звань
- Король Чарльз III позбавив брата титулів і тепер йому потрібно виїхати зі своїх королівських апартаментів
Як виглядає принц Ендрю і що про нього відомо
Герцог Йоркський Ендрю — другий син королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Він народився 19 лютого 1960 року і з дитинства вважався улюбленцем матері. Єлизавета II народила його через кілька років після вступу на трон, коли могла дозволити собі більше часу приділяти сім’ї, тому з молодшим сином у неї склалися особливо теплі стосунки.
Принц Ендрю здобув блискучу освіту і прославився як офіцер британського флоту, який брав участь у Фолклендській війні, що зробило його одним із найпопулярніших членів королівської родини.
Однак у 2015 році ім’я Ендрю опинилося у центрі гучного секс-скандалу. Він виявився пов’язаним із фінансистом та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в експлуатації неповнолітніх.
Серед жертв Епштейна була дівчина, яка стверджувала, що її змушували вступати в інтимний зв’язок із принцом. Спочатку Ендрю зберігав мовчання і намагався не коментувати скандал, але у 2019 році дав інтерв’ю BBC, яке мало очистити його репутацію, проте викликало протилежний ефект. Суспільство розкритикувало принца, заявивши, що його відповіді непереконливі та позбавлені каяття.
Попри скандал, королева Єлизавета II до останніх років життя продовжувала підтримувати сина та намагалася відновити його репутацію. Але в ЗМІ все частіше випливали нові факти про життя Ендрю, про те, наскільки він грубий і бридкий, тому дуже швидко принц перестав бути народним улюбленцем.
У жовтні 2025 року герцог Йоркський оголосив, що відмовляється від використання всіх титулів та орденів. Король Чарльз III офіційно позбавив брата почестей і тому він має залишити резиденцію Royal Lodge.
"Телеграф" писав раніше, як виглядала покійна Єлизавета II до того, як стати королевою. Вона вступила на трон у 25 років.