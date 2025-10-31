Ефект "свіжої крові": завдяки чому найменша популяція зубрів в Україні стала найбільшою

Виродження ледь не знищило популяцію зубрів на Львівщині

Більшість українських популяцій зубрів страждають від наслідків інбридингу (близькородинного схрещування) та генетичного виродження. Наприклад, одна з них взагалі виявилася нежиттєздатною, оскільки вела свій родовід усього від 17 голів. Але там, де додали "свіжої крові" тварини добре розмножуються.

Що треба знати:

Українські популяції зубрів страждають від генетичного виродження

Чистокровні біловезькі зубри виявилися дуже ніжними та нежиттєздатними

Додавання "свіжої крові" різко покращило розмноження тварин

Про це "Телеграфу" розповів провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (група фахівців з дослідження зубрів та бізонів), офіційний представник в Україні EBCC (European Bison Conservation Center) Віталій Смаголь.

За його словами, відновлення популяції зубра в Україні почалося ще на початку 60-х років. Тварин завозили з Біловезької пущі та Приоксько-Терасного розплідника, сформувавши загалом 10 угруповань у різних областях, включно з Кримом. Наразі з цих 10 популяцій залишилося лише сім.

Ніжні "біловежці": проблема чистих ліній

Експерт зазначив, що одна з популяцій, завезена мисливське господарство "Стир" на півночі Львівської області, була чистокровною біловезькою лінією з Литви. Вона виявилася нежиттєздатною, оскільки вела свій родовід усього від семи голів, що призвело до сильного генетичного виродження.

"Вони були такі хляві… Розумієте, що таке, від 17 голів мати походження", — пояснив Смаголь та додав, що чисто біловезьку лінію взагалі вели від семи голів.

Він підкреслив, що хоча всі сучасні зубри є певною мірою заінбридованими, біловезько-кавказька лінія, отримана шляхом додавання "крові Кавказу", виявилася набагато більше життєстійкою.

"А чисті біловежці, вони взагалі дуже, дуже ніжні", — пояснив науковець.

Зубр

Рятівний експеримент у Бродах

Як приклад негативного впливу інбридингу, Смаголь навів ситуацію у Бродівському лісгоспі на Львівщині. Чистокровні біловезькі зубри там важко розводилися, постійно хворіли та гинули від найменшого стресу. Врешті-решт, їхня популяція скоротилася до восьми голів.

Ситуація кардинально змінилася приблизно у 2009-2010 роках, коли до цих восьми тварин завезли 14 біловезько-кавказьких зубрів із Вінницької області.

"І як вони пішли, я вам скажу, одразу розмножуватися", — поділився експерт.

Зубр

Що таке ефект "свіжої крові"

Віталій Смаголь провів паралель, згадавши приклад про два ізольовані високогірні села на Закарпатті. Через суцільні родинні зв'язки там спостерігалася висока дитяча смертність та часті випадки народження дітей із синдромом Дауна.

Ситуація змінилася, коли туди приїхали робітники з Вінницької області. Почали народжуватися такі великі діти, що часто доводилося робити кесарів розтин. Згодом ці діти стали вищими як за своїх матерів, так і за батьків. За словами Смаголя, це яскравий приклад того, що означає "капнути каплю свіжої крові в замкнуту популяцію".

Найпотужніша популяція в Україні

Саме такий ефект спрацював у бродівській (лопатинській) популяції. Вона почала потужно розмножуватись і зараз є найбільшою в Україні: офіційно там налічується 150 голів, а неофіційно — під 200. І це лише за 10-12 років, починаючи з 22 тварин (8 місцевих + 14 завезених).

Для порівняння, більш заінбридоване вінницьке стадо дає 3-8 телят на рік, тоді як оновлене бродівське — 20-30.

"Один раз навіть двійню зафіксували. Це, в принципі, для зубрів не нормально – виключення з правил. Це говорить про те, що освіжили популяцію", — підкреслив експерт.

Він підсумував, що хоча всі зубри в цій популяції генетично є родичами, вони належали до різних ліній, які тривалий час розводили ізольовано. Їхнє подальше схрещування, подібно до практики в розведенні собак чи сільськогосподарських тварин, і дало такий потужний позитивний ефект.

Нагадаємо, зубри важать майже тонну та попри це, можуть високо стрибати, ходити по болоту та плавати. Польські дослідники фіксували, що зубри можуть стрибати на висоту до двох метрів.