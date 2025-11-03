Сколько стоит водительское удостоверение в 2025 году: от 30 до 50 тысяч – впечатляющие цифры по регионам
Получение водительских прав является важным шагом для множества украинцев. Это сложный и необходимый процесс, а его стоимость варьируется в зависимости от выбора автошколы, региона и других факторов.
"Телеграф" рассказывает о том, сколько в 2025 году стоит получить водительское удостоверение (категория B — легковушки и легкие грузовики) в Украине.
Старт — теоретические занятия
Процесс получения водительских прав всегда начинается с изучения теории — это база, без которой вас не подпустят к автомобилю.
Что изучают на теоретических занятиях:
- Правила дорожного движения;
- основы безопасности;
- первую медицинскую помощь;
- технических аспекты транспортного средства и так далее.
В Украине существует множество автошкол и каждая из них предоставляет различные пакеты занятий за разную стоимость. Для того чтобы понять, во сколько обойдется такое обучение в 2025 году, мы проанализировали предложения в Киеве, Днепре, Львове и Одессе.
Сколько стоит обучение теории вождения
Важно: все цены являются усредненными и зависят от количества занятий, который устанавливают автошколы, дополнительных материалов и услуг. Ниже приведен разброс цен на уже готовые пакеты услуг.
- Киев — ~ 3500 — 8000 гривен.
- Днепр — ~3000 — 7500 гривен.
- Одесса — ~3000 — 7500 гривен.
- Львов — ~ 2000 — 7000 гривен.
Нюансы: очные курсы в автошколе обычно стоят дороже, чем онлайн-занятия. Виртуальные курсы становятся популярнее благодаря возможности самостоятельного распределения времени и удобству обучения. Для тех, кто хочет сэкономить, есть возможность изучать теорию самостоятельно. Однако преподаватели автошколы могут существенно упростить понимание сложных дорожных ситуаций, а также акцентировать внимание на вопросах, которые часто встречаются на экзаменах.
Стоимость экзамена
Экзамен МВД (теория) 250 грн/попытка (повторные попытки – те же деньги).
Практика — самый сильный удар по бюджету
Практическое обучение – это наиболее затратный этап, но и самый важный на пути становления водителем. В то же время он самый "регулируемый", поскольку количество занятий ученик чаще всего может выбирать сам (от стандартных необходимых и до "бесконечности"). В среднем для людей, которые совсем не имеют никакого опыта, автошколы советуют брать 40 часов занятий (1 занятие 60 минут). Поэтому мы будем ориентироваться именно на это число.
- Стоимость одного практического занятия в Киеве — ~ 800 — 1200 гривен.
- Стоимость одного практического занятия в Днепре — ~ 700 — 1100 гривен.
- Стоимость одного практического занятия в Одессе — ~ 600 — 1000 гривен.
- Стоимость одного практического занятия во Львове — ~ 700 — 1100 гривен.
Нюансы: стоимость занятия в некоторых автошколах может варьироваться от типа автомобиля, на котором вы будете обучаться — с автоматической коробкой передач или с механической. Разница в среднем составляет 20-30%, но иногда может достигать 50%.
Кроме того, следует учесть дополнительные расходы на уроки в вечернее время или в выходные (5-10% от стоимости).
Стоимость экзамена
Практический экзамен в сервисном центре МВД — 420 грн.
Дополнительные затраты
- Медицинская справка – 500 — 700 грн.
- Фотографии на документы — 100-200 грн.
- Учебные материалы (учебники, онлайн-ресурсы) — 100-500 грн (в некоторых пакетах автошкол входят в стоимость).
- Выдача водительского удостоверения — 608 грн (378 грн — бланк, 230 грн — услуга).
- Топливный сбор (для практических занятий) – зависит от автошколы, обычно входит в стоимость обучения, но в некоторых автошколах стоимость топлива придется оплачивать отдельно.
Итог — стоимость прав 2025
Для человека с нулевым опытом вождения стоимость прав категории B на данный момент варьируется в районе ~ 30 — 50 тысяч гривен в зависимости от региона, автошколы и пакета услуг.
Дороже всего права обойдутся жителям столицы — их средний чек может находиться на уровне 40-50 тысяч, в то время как водители из регионов заплатят в среднем 30-40 тысяч.
Важно: львиную доли стоимости занимают практические занятия (а для этого расчета мы взяли их "с запасом" — 40). Для более опытных или людей, которые хотят восстановить навыки вождения стоимость прав может быть уменьшена в 2 — 3 раза.
