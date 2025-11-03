Сколько стоит водительское удостоверение в 2025 году: от 30 до 50 тысяч – впечатляющие цифры по регионам

Получение водительских прав является важным шагом для множества украинцев. Это сложный и необходимый процесс, а его стоимость варьируется в зависимости от выбора автошколы, региона и других факторов.

"Телеграф" рассказывает о том, сколько в 2025 году стоит получить водительское удостоверение (категория B — легковушки и легкие грузовики) в Украине.

Старт — теоретические занятия

Процесс получения водительских прав всегда начинается с изучения теории — это база, без которой вас не подпустят к автомобилю.

Что изучают на теоретических занятиях:

Правила дорожного движения;

основы безопасности;

первую медицинскую помощь;

технических аспекты транспортного средства и так далее.

В Украине существует множество автошкол и каждая из них предоставляет различные пакеты занятий за разную стоимость. Для того чтобы понять, во сколько обойдется такое обучение в 2025 году, мы проанализировали предложения в Киеве, Днепре, Львове и Одессе.

Сколько стоит обучение теории вождения

Важно: все цены являются усредненными и зависят от количества занятий, который устанавливают автошколы, дополнительных материалов и услуг. Ниже приведен разброс цен на уже готовые пакеты услуг.

Киев — ~ 3500 — 8000 гривен.

Примеры пакетов курсов теории в Киеве

Днепр — ~3000 — 7500 гривен.

Примеры пакетов курсов теории в Днепре

Одесса — ~3000 — 7500 гривен.

Львов — ~ 2000 — 7000 гривен.

Нюансы: очные курсы в автошколе обычно стоят дороже, чем онлайн-занятия. Виртуальные курсы становятся популярнее благодаря возможности самостоятельного распределения времени и удобству обучения. Для тех, кто хочет сэкономить, есть возможность изучать теорию самостоятельно. Однако преподаватели автошколы могут существенно упростить понимание сложных дорожных ситуаций, а также акцентировать внимание на вопросах, которые часто встречаются на экзаменах.

Стоимость экзамена

Экзамен МВД (теория) 250 грн/попытка (повторные попытки – те же деньги).

Практика — самый сильный удар по бюджету

Практическое обучение – это наиболее затратный этап, но и самый важный на пути становления водителем. В то же время он самый "регулируемый", поскольку количество занятий ученик чаще всего может выбирать сам (от стандартных необходимых и до "бесконечности"). В среднем для людей, которые совсем не имеют никакого опыта, автошколы советуют брать 40 часов занятий (1 занятие 60 минут). Поэтому мы будем ориентироваться именно на это число.

Стоимость одного практического занятия в Киеве — ~ 800 — 1200 гривен.

Стоимость одного практического занятия в Днепре — ~ 700 — 1100 гривен.

Стоимость одного практического занятия в Одессе — ~ 600 — 1000 гривен.

Стоимость одного практического занятия во Львове — ~ 700 — 1100 гривен.

Нюансы: стоимость занятия в некоторых автошколах может варьироваться от типа автомобиля, на котором вы будете обучаться — с автоматической коробкой передач или с механической. Разница в среднем составляет 20-30%, но иногда может достигать 50%.

Разница стоимости практических уроков

Кроме того, следует учесть дополнительные расходы на уроки в вечернее время или в выходные (5-10% от стоимости).

Стоимость экзамена

Практический экзамен в сервисном центре МВД — 420 грн.

Дополнительные затраты

Медицинская справка – 500 — 700 грн.

Фотографии на документы — 100-200 грн.

Учебные материалы (учебники, онлайн-ресурсы) — 100-500 грн (в некоторых пакетах автошкол входят в стоимость).

Выдача водительского удостоверения — 608 грн (378 грн — бланк, 230 грн — услуга).

Топливный сбор (для практических занятий) – зависит от автошколы, обычно входит в стоимость обучения, но в некоторых автошколах стоимость топлива придется оплачивать отдельно.

Итог — стоимость прав 2025

Для человека с нулевым опытом вождения стоимость прав категории B на данный момент варьируется в районе ~ 30 — 50 тысяч гривен в зависимости от региона, автошколы и пакета услуг.

Дороже всего права обойдутся жителям столицы — их средний чек может находиться на уровне 40-50 тысяч, в то время как водители из регионов заплатят в среднем 30-40 тысяч.

Важно: львиную доли стоимости занимают практические занятия (а для этого расчета мы взяли их "с запасом" — 40). Для более опытных или людей, которые хотят восстановить навыки вождения стоимость прав может быть уменьшена в 2 — 3 раза.

Напомним, ранее мы писали о том, что масло в Украине может скоро упасть в цене.