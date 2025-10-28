Масло може скоро впасти в ціні: скільки коштує його купити зараз в Україні (інфографіка)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Для порівняння цін "Телеграф" взяв масло "Селянське" та масло "Яготинське"
Найближчим часом ціни на вершкове масло в Україні можуть приємно здивувати, оскільки очікується зниження вартості цього продукту. На сьогодні у супермаркетах масло продають від 109 до 123 гривень за упаковку.
Що потрібно знати:
- Масло може подешевшати на 10%
- Названо ціни на вершкове масло в таких супермаркетах як "Ашан", "Сільпо", "Варус", "Новус", "Метро" та "АТБ"
- Найдешевше продукт продають у "Варусі"
"Телеграф" розповідає, які ціни на вершкове масло на сьогодні у великих українських супермаркетах. Для порівняння цін ми взяли масло "Селянське" та масло "Яготинське", кожне з яких вагою 180 грамів.
Найнижча ціна на "Селянське" масло виявилася у "Варусі", а найвища — у "Сільпо". Аналогічна ситуація з "Яготинським" — найнижча ціна у "Варусі" і найвища — у "Сільпо".
Що буде з цінами на масло
Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур у коментарі "Телеграфу" спрогнозував, що масло може подешевшати приблизно на 10%.
За його словами, це стосується всіх видів олії – і 82-відсоткової, і 73-відсоткової, і навіть бутербродної з меншою жирністю.
Роблять олію різної жирності. І 82, і 73, і 62 теж бутербродна. Так воно все буде коштувати менше, сказав Дідур
У зв’язку з цим експерти радять не скуповувати масло на користь — продукт має обмежений термін зберігання, а реальні ціни швидше знизяться, ніж зростуть, навіть попри важку зиму та відключення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки зараз в Україні коштує молоко і де найвигідніші ціни.