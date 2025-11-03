"Золоті" ліки. На скільки подорожчали таблетки в Україні за рік

Найбільший стрибок цін стався на початку року

За рік в Україні помітно подорожчали ліки. Антибіотики, жарознижувальні та судинорозширювальні засоби зросли в ціні на понад 15 грн.

Що треба знати:

Обіцяне МОЗ березневе зниження ціни на ліки торкнулось не усіх препаратів

Вартість деяких ліків зросла на майже 70 грн

Про це пише OBOZ.UA. Зазначається, що порівнювались ціни за жовтень 2024 року та вересень 2025 року. За цей період більшість ліків здорожчали, однак були й спроби знизити вартість.

За даними статистики МОЗ, з листопада 2024-го і до лютого 2025-го зростання вартості було найбільшим. Це добре показує динаміка ціни жарознижувальних препаратів, але вже з березня 2025 вартість поступово почала падати. Однак цей стрибок вниз за кілька місяців компенсувався поступовим зростанням вартості.

Як зрослала ціна на Парацетамол 200 мг

Ціна на Парацетамол 500 мг

До прикладу, ціна на Парацетамол-Дарниця 200 мг змінювалась поступово. Протягом 2025 року вони дорожчали. А от інше дозування цього ж препарату 500 мг зростало у вартості аномально. Адже ціни швидко підвищувалися до березня, а потім за рішенням МОЗ знижувались. Згодом вартість все одно зросла.

Які ліки та на скільки подорожчали:

судинорозширювальні засоби українського виробництва зросли у вартості з 16,69 до 18,4 грн (за 10 табл.), імпортні – з 78,54 до 95,83 грн (за 10 табл.)

жарознижувальні (знеболювальні): українські – з 23,37 до 27,42 грн, імпортні – з 29,77 до 33,86 грн.

антибіотики: українські – з 58,7 до 75 грн, імпортні – з 226,85 до 295 грн.

Ціна на антибіотики в Україні

Ціна на жарознижувальні в Україні

Ціна на судинорозширювальні в Україні

Цікаво, що у МОЗ повідомляли про зниження цін на 30% у березні 2025 року. Щоправда, до цього їх підняли на цю ж суму, а то й більше. При цьом деякі препарати, які не потрапили до звіту міністерства продовжили поступово дорожчати.

