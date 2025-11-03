Укр

"Золотые" лекарства. На сколько подорожали таблетки в Украине за год

Татьяна Крутякова
Читати українською
Цены на лекарства в Украине Новость обновлена 03 ноября 2025, 15:48
Цены на лекарства в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Наибольший скачок цен произошел в начале года

За год в Украине заметно подорожали лекарства. Антибиотики, жаропонижающие и сосудорасширяющие средства выросли в цене более чем на 15 грн.

Что нужно знать:

  • Обещанное Минздравом мартовское снижение цены на лекарства коснулось не всех препаратов
  • Стоимость некоторых лекарств выросла почти на 70 грн

Об этом пишет OBOZ.UA. Отмечается, что сравнивались цены за октябрь 2024 и сентябрь 2025 года. За этот период большинство лекарств подорожали, однако были и попытки снизить стоимость.

По данным статистики Минздрава, с ноября 2024-го и по февраль 2025-го рост стоимости был наибольшим. Это хорошо показывает динамика цены жаропонижающих препаратов, но уже с марта 2025 стоимость постепенно начала падать. Однако этот скачок вниз за несколько месяцев компенсировался постепенным ростом стоимости.

Цена на парацетамол 200 мг
Как выросла цена на Парацетамол 200 мг
цена на Парацетамол 500 мг
Цена на парацетамол 500 мг

К примеру, цена на Парацетамол-Дарница 200 мг изменялась постепенно. В 2025 году они дорожали. А вот другая дозировка этого же препарата 500 мг росла в стоимости аномально. Ведь цены быстро повышались до марта, а затем по решению Минздрава снижались. Впоследствии стоимость все равно выросла.

Какие лекарства и на сколько подорожали:

  • сосудорасширяющие средства украинского производства выросли в стоимости с 16,69 до 18,4 грн (за 10 табл), импортные – с 78,54 до 95,83 грн (за 10 табл)
  • жаропонижающие (обезболивающие): украинские – с 23,37 до 27,42 грн, импортные – с 29,77 до 33,86 грн.
  • антибиотики: украинские – с 58,7 до 75 грн, импортные – с 226,85 до 295 грн.
Цена на антибиотики в Украине
Цена на антибиотики в Украине
Цена на жаропонижающие в Украине
Цена на жаропонижающие в Украине
Цена на сосудорасширяющие в Украине
Цена на сосудорасширяющие в Украине

Интересно, что в Минздраве сообщалось о снижении цен на 30% в марте 2025 года. Правда, до этого их подняли на эту же сумму, а то и больше. При этом некоторые препараты, не попавшие в отчет министерства, продолжили постепенно дорожать.

