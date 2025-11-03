"Золотые" лекарства. На сколько подорожали таблетки в Украине за год

Наибольший скачок цен произошел в начале года

За год в Украине заметно подорожали лекарства. Антибиотики, жаропонижающие и сосудорасширяющие средства выросли в цене более чем на 15 грн.

Что нужно знать:

Обещанное Минздравом мартовское снижение цены на лекарства коснулось не всех препаратов

Стоимость некоторых лекарств выросла почти на 70 грн

Об этом пишет OBOZ.UA. Отмечается, что сравнивались цены за октябрь 2024 и сентябрь 2025 года. За этот период большинство лекарств подорожали, однако были и попытки снизить стоимость.

По данным статистики Минздрава, с ноября 2024-го и по февраль 2025-го рост стоимости был наибольшим. Это хорошо показывает динамика цены жаропонижающих препаратов, но уже с марта 2025 стоимость постепенно начала падать. Однако этот скачок вниз за несколько месяцев компенсировался постепенным ростом стоимости.

Как выросла цена на Парацетамол 200 мг

Цена на парацетамол 500 мг

К примеру, цена на Парацетамол-Дарница 200 мг изменялась постепенно. В 2025 году они дорожали. А вот другая дозировка этого же препарата 500 мг росла в стоимости аномально. Ведь цены быстро повышались до марта, а затем по решению Минздрава снижались. Впоследствии стоимость все равно выросла.

Какие лекарства и на сколько подорожали:

сосудорасширяющие средства украинского производства выросли в стоимости с 16,69 до 18,4 грн (за 10 табл), импортные – с 78,54 до 95,83 грн (за 10 табл)

жаропонижающие (обезболивающие): украинские – с 23,37 до 27,42 грн, импортные – с 29,77 до 33,86 грн.

антибиотики: украинские – с 58,7 до 75 грн, импортные – с 226,85 до 295 грн.

Цена на антибиотики в Украине

Цена на жаропонижающие в Украине

Цена на сосудорасширяющие в Украине

Интересно, что в Минздраве сообщалось о снижении цен на 30% в марте 2025 года. Правда, до этого их подняли на эту же сумму, а то и больше. При этом некоторые препараты, не попавшие в отчет министерства, продолжили постепенно дорожать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Украине открывают кучу аптек в одном месте.